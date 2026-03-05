ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Ξεκίνημα με ήττα για τον Ολυμπιακό

Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον 1ο όμιλο των προημιτελικών του Champions League πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, 12-10 από τη Νόβι Μπέογκραντ στη Σερβία για την 1η αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση στα ημιτελικά θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες καθενός από τους δύο ομίλους της προημιτελικής φάσης.

Απέναντι στην ισχυρή αντίπαλό τους οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, στο τρίτο οκτάλεπτο όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 8-8. Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τους γηπεδούχους με κορυφαίο τον Λούκιτς (4 γκολ) να βρίσκουν τελικά τις λύσεις απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας, που σπατάλησαν πολύτιμες επιθέσεις στις οποίες δεν εκμεταλλεύτηκαν τον παίκτη παραπάνω. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Ζάλαγκι με 6 γκολ.

Στο άλλο ματς της 1ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου η Μπαρτσελονέτα νίκησε 13-11 την Μπρέσια.

Η βαθμολογία: Μπαρτσελονέτα 3, Νόβι Μπέογκραντ 3, Ολυμπιακός 0, Μπρέσια 0.