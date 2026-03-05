Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕUROLEAGUE
Αλλαγές έδρας λόγω πολέμου

Την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων των δύο ισραηλινών ομάδων, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και της Ντουμπάι, αποφάσισε η Εuroleague σε συνεδρίαση του ΔΣ της, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου έδινε τους ευρωπαϊκούς της αγώνες μέχρι και τον Δεκέμβρη, η δε Μακάμπι στο Βελιγράδι, που ήταν η έδρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ την Ντουμπάι θα φιλοξενήσει το Σαράγεβο, καθώς η πρωτεύουσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης είναι η πόλη την οποία είχε δηλώσει εξαρχής ως δεύτερη έδρα η ομάδα του Εμιράτου.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στην τετράδα ο ΠΑΟ
 «Εφυγε» ο Βασίλης Δανιήλ
 Η ώρα του Φάιναλ 4 στη Χαλκίδα
 Ξεκίνημα με ήττα για τον Ολυμπιακό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ