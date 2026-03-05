ΕUROLEAGUE

Αλλαγές έδρας λόγω πολέμου

Την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων των δύο ισραηλινών ομάδων, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και της Ντουμπάι, αποφάσισε η Εuroleague σε συνεδρίαση του ΔΣ της, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου έδινε τους ευρωπαϊκούς της αγώνες μέχρι και τον Δεκέμβρη, η δε Μακάμπι στο Βελιγράδι, που ήταν η έδρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ την Ντουμπάι θα φιλοξενήσει το Σαράγεβο, καθώς η πρωτεύουσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης είναι η πόλη την οποία είχε δηλώσει εξαρχής ως δεύτερη έδρα η ομάδα του Εμιράτου.