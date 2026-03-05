ΒΟΛΕΪ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ώρα του Φάιναλ 4 στη Χαλκίδα

Η Χαλκίδα είναι από σήμερα και μέχρι το Σάββατο το επίκεντρο του γυναικείου βόλεϊ, καθώς στο κλειστό «Τ. Καμπούρης» της πόλης διεξάγεται το Φάιναλ 4 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αυλαία ανοίγει σήμερα με τους δύο ημιτελικούς, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Στον έναν από τους δύο ημιτελικούς, ο Κυπελλούχος τα τελευταία δύο χρόνια Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανιώνιο, που ήταν το ζευγάρι του περσινού τελικού. Εχει προηγηθεί μέσα στη σεζόν η αναμέτρησή τους στον τελικό του Super Cup, τον Δεκέμβρη, όπου ο Πανιώνιος πήρε τη ρεβάνς. Σήμερα διεκδικούν την πρόκριση στον φετινό τελικό, με τον πολυνίκη του θεσμού Ολυμπιακό να ψάχνει το 12ο τρόπαιό του και τον Πανιώνιο το πρώτο του.

Στον άλλο ημιτελικό ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΑΟ Θήρας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έχει μία κατάκτηση στον θεσμό, στη δεύτερη παρουσία του σε Φάιναλ 4 κυνηγά το δεύτερο τρόπαιό του, ενώ η ομάδα της Σαντορίνης στην 7η παρουσία της σε τελική φάση επιδιώκει την τέταρτη παρουσία της σε τελικό.

Το πρόγραμμα

Σήμερα Πέμπτη: 17.00 ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας (ΕΡΤ2 Σπορ), 20.00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος (ΕΡΤ2 Σπορ).

Σάββατο 7/3: 21.00 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΕΡΤ2 Σπορ).