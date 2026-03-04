ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Σοβαρά προβλήματα, επικινδυνότητα και επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας

Μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει το αφήγημα για το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», όμως η προπαγάνδα της γκρεμίζεται καθημερινά μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, όπου καταπατούνται ακόμα και τα αυτονόητα για τους ασθενείς και το προσωπικό. Τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούν οι συνθήκες λειτουργίας και στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος» επαναφέρει το Σωματείο του Νοσοκομείου, καθώς οι αλλεπάλληλες καταγγελίες για τα σοβαρά προβλήματα που διαρκώς οξύνονται μένουν αναπάντητες.

Η μακροχρόνια υποστελέχωση σε όλα τα Τμήματα, τους κλάδους και τις ειδικότητες, κάτω των ορίων ασφαλείας, που συνεπάγεται μόνιμη εντατικοποίηση της εργασίας, τα δεκάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες, τις μονοβάρδιες, την εργασία πρωί - νύχτα ή απόγευμα - πρωί χωρίς να μεσολαβεί 11ωρη ανάπαυση, τις πολλαπλές εφημερίες, την εργασία ακόμα και 10 μέρες συνεχόμενες χωρίς ρεπό, όπως τονίζει το Σωματείο έχει επίπτωση και στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων, η οποία «φθείρεται διαρκώς και ανεπανόρθωτα, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα καθυστερήσεων στη διαχείριση των ασθενών, ακόμα και λάθους που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους», σημειώνει το Σωματείο.

Και όσο η κυβέρνηση κόβει κορδέλες σε ντουβάρια, η «Παμμακάριστος» διαθέτει μόνο έναν ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο, με τους εργαζόμενους να ανεβοκατεβαίνουν διαρκώς με τις σκάλες 3, 4 ή και 5 ορόφους, με σημαντική σωματική επιβάρυνση, ενώ έχουν συμβεί και περιστατικά εγκλωβισμού.

«Η μη λειτουργία του ανελκυστήρα συνεπάγεται πλήρη αδυναμία μεταφοράς ασθενών από και προς τον τρίτο όροφο, όπου στεγάζονται το Παθολογικό και το Νευρολογικό Τμήμα. Ενδεικτικά, πρόσφατα καθυστέρησε μία ώρα η μεταφορά διασωληνωμένης ασθενούς του Παθολογικού σε ΜΕΘ λόγω βλάβης του ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας μένει εκτός λειτουργίας και σε ημέρες γενικής εφημερίας, χωρίς να κλείσει η εφημερία, με σοβαρή επικινδυνότητα για τη διαχείριση των ασθενών», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έδωσε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα αλλά πρόσθεσε την καθημερινή πρωινή εφημέρευση χωρίς αυτόνομο ΤΕΠ και με μονήρη όλα τα Τμήματα χωρίς δυνατότητα εναλλαγής, σε συνδυασμό με την κρίσιμη υποστελέχωση «συνεπάγεται περαιτέρω εντατικοποίηση, κόπωση του προσωπικού με αυξημένο κίνδυνο λάθους στην αντιμετώπιση των ασθενών. Δεν πρόκειται απλά για "πρωινή λειτουργία", αλλά για ανοιχτή εφημερία με κλείσιμο του ΤΕΠ πολλές ώρες μετά το πρωινό ωράριο».

Παρ' όλα αυτά, τις επόμενες βδομάδες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να κόψει κορδέλα και στην «Παμμακάριστο», όταν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των ΤΕΠ, που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο. Αλλη μια ανακαίνιση που έγινε χωρίς σχεδιασμό και, όπως καταγγέλλει το Σωματείο, «οι κίνδυνοι για εργαζόμενους και ασθενείς πολλαπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω ακαταλληλότητας και στενότητας χώρου (...). Οι γενικές και οι καθημερινές πρωινές εφημερίες πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται πλήρως, παρόλο που είχαμε αιτηθεί στον διοικητή αναστολή ή έστω εξαίρεση για κάποιες ημέρες».

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος» απαιτούν προσλήψεις προσωπικού όλων των κλάδων για άμεση κάλυψη όλων των αναγκών, με προτεραιότητα σε ιατρούς ακτινολόγους, αναισθησιολόγους, παθολόγους, χειρουργούς, νευρολόγο, αιματολόγους, νοσηλευτές, βοηθούς θαλάμου, τραυματιοφορείς, τεχνολόγους Ακτινολογικού, τραπεζοκόμους. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Να ανασταλεί η πρωινή εφημέρευση μέχρι να ενισχυθεί πλήρως το νοσοκομείο με το αναγκαίο προσωπικό. Εφημερία γενική 8 π.μ. - 11 μ.μ. κάθε 4 μέρες. Επίσης, ζητούν για μία ακόμα φορά να κατασκευαστούν άμεσα δύο νέοι σύγχρονοι ανελκυστήρες.

Υπό διάλυση και το Νοσοκομείο Σάμου, αλλά με «ψηφιακό εκσυγχρονισμό»

Η ραχοκοκαλιά του Νοσοκομείου Σάμου έσπασε, η Παθολογική κλινική λειτουργεί πλέον χωρίς παθολόγο. Η κάλυψη επιχειρείται από έναν ιατρό ΜΕΘ, που εξαντλείται καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες, και από έναν στρατιωτικό γιατρό σε ρόλο πυροσβέστη. Η βασικότερη κλινική του νοσοκομείου έχει υποστεί πλήρη διάλυση. Η λειτουργία της στηρίζεται σε λύσεις ανάγκης, επικίνδυνες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι αναδιοργάνωση. Είναι συνειδητή αποδόμηση. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λειτουργεί χωρίς ειδικευμένους ιατρούς Επειγόντων. Αγροτικοί ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά, επωμιζόμενοι ευθύνες που ξεπερνούν τα όρια της θέσης και της εκπαίδευσής τους.

Τα παραπάνω είναι μερικά από όσα καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Σάμου, προσθέτοντας πως «την ώρα που το νοσοκομείο αιμορραγεί από έλλειψη προσωπικού, εγκαινιάζονται έξυπνα συστήματα αναμονής και προβάλλονται ψηφιακές εφαρμογές ως δείγμα προόδου. Δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για τους διοικητικούς υπαλλήλους, που ο διοικητής προτείνει να στοιβαχτούν στον ήδη περιορισμένο χώρο εργασίας των νοσηλευτών, σε συνθήκες ακατάλληλες για εργασία, που δυσχεραίνουν τη δουλειά όλων, προκειμένου να λειτουργήσει το εκσυγχρονισμένο ΤΕΠ. Ο χώρος αναμονής για τους ασθενείς είναι επίσης ανεπαρκής. Κατά τα άλλα, ο ασθενής μπορεί να βλέπει στην οθόνη τον αριθμό προτεραιότητάς του. Αυτό που δεν φαίνεται όμως είναι ότι πίσω από την οθόνη λείπει το βασικό: Ο γιατρός».

Το Σωματείο τονίζει πως αιτία είναι η υποχρηματοδότηση και η άρνηση μόνιμων προσλήψεων, η λογική κόστους - οφέλους. Και αναδεικνύει ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της στρατηγικής που μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε δομές ελάχιστης λειτουργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση.

Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι «καμία ψηφιακή εφαρμογή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη, επαρκή στελέχωση. Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Η Υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη, όχι πεδίο λογιστικής διαχείρισης και πολιτικής βιτρίνας».