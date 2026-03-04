ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ

Μαχητική κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Με μαχητική κινητοποίηση οι εργαζόμενοι του δήμου Ιωαννιτών επέβαλαν τη ματαίωση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής όπου είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί η ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της καθαριότητας του δήμου. Την κινητοποίηση οργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Ιωαννίνων, που είχε κηρύξει στάση εργασίας από τις 12 μ. μέχρι τη λήξη της βάρδιας για όλες τις υπηρεσίες και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο δημαρχείο.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής ήταν η πρόταση της δημοτικής αρχής για εκχώρηση σε ιδιώτη, με τριετή διάρκεια και κόστος περίπου 8,4 εκατ. ευρώ, υπηρεσιών που αφορούν την αποκομιδή ανακυκλώσιμων (μπλε κάδων), τον οδοκαθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή με σύστημα «πόρτα - πόρτα» για περίπου 60 επιχειρήσεις (εμπορικές και υγειονομικού ενδιαφέροντος) με δύο βάρδιες και επταήμερη λειτουργία και τη συλλογή / αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων σε 4 από τις 5 Δημοτικές Ενότητες, με επέκταση και στο κέντρο.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων προειδοποιεί ότι ο «λογαριασμός» για τον γιαννιώτικο λαό και τους εργαζόμενους έχει δύο σκληρές όψεις: 2,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο «ζεστό» χρήμα προς τον εργολάβο, και παράλληλα 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (με προσωρινή διαταγή και 8μηνες συμβάσεις) που κινδυνεύουν με απόλυση «για να βγει ο λογαριασμός». Στην παρέμβασή του ο Σύλλογος κατήγγειλε επίσης ότι η εισήγηση προχωρά χωρίς οικονομοτεχνική τεκμηρίωση, ενώ επεσήμανε πως με τα ποσά που δίνονται στον εργολάβο θα μπορούσαν να καλυφθούν ανάγκες με μόνιμο προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο με τη στήριξη συνδικαλιστικών φορέων και σωματείων. Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, ενώ παρέμβαση έκανε ο Βασίλης Βάσης από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μεταφέροντας και τη στήριξη στους εργαζόμενους του ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, που βρίσκονται σε πολυήμερες κινητοποιήσεις για καταβολή δεδουλευμένων, μέτρα υγείας και ασφάλειας και διασφάλιση των θέσεων εργασίας απέναντι στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει παράνομες απολύσεις.

Στον χώρο βρέθηκαν με το πανό τους και οι εργάτες της Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ), στηρίζοντας την κινητοποίηση του Συλλόγου και των 80 οικογενειών που απειλούνται.

Χαιρέτισε επίσης ο Σπύρος Κωνσταντάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ, σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση». Υπογράμμισε ακόμα πως «σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας» τέτοιου είδους αποφάσεις από δημοτικές αρχές θα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ενώ κάλεσε τους εργαζόμενους να οξύνουν την αντιπαράθεσή τους με τη δημοτική αρχή και να απαιτήσουν να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση.

Ο Θανάσης Μαχτσίρας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, τόνισε ότι λίγες μέρες μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια με το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», εργαζόμενοι και συμβασιούχοι του δήμου και της Ανακύκλωσης «ενώνουν ξανά τις φωνές τους» απαιτώντας αξιοπρεπή ζωή.

Κατά την προσέλευση των αντιδημάρχων στο δημαρχείο οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την οργή τους, ενώ ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Θωμάς Γιωτίτσας αρνήθηκε να αποσύρει το θέμα, καλώντας τους να τοποθετηθούν «ελεύθερα» στη συνεδρίαση για να αποφασίσει το «δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο». Η πρόεδρος του Συλλόγου, Τίνα Ζέκα, απάντησε ότι «εσείς έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι» και ότι «80 οικογένειες δεν θα πάνε σπίτια τους», απαιτώντας: «Πάρτε πίσω το θέμα».

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται, απαιτώντας: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καμία απόλυση συμβασιούχου - μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να σταματήσει κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας στον δήμο Ιωαννιτών.

Μετά την απόφαση της δημοτικής αρχής να επαναφέρει το θέμα σε νέα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα το πρωί, άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Ιωαννίνων, που αποφάσισε νέα στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο στις 11 π.μ.