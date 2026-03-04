ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Στις 11 Μάρτη οι ειδικευόμενοι γιατροί φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές τους ανάγκες

Φωνή στους ειδικευόμενους γιατρούς δίνει η ΟΕΝΓΕ οργανώνοντας μέρα πανελλαδικής δράσης την Τετάρτη 11 Μάρτη, με στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.), και καλώντας στην Αθήνα σε κινητοποίηση στη 1.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας.

«Ως εδώ με την εντατικοποίηση που οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ιατρικών λαθών», σημειώνεται στο κάλεσμα, με την ΟΕΝΓΕ να αναδεικνύει την αθλιότητα που ζουν οι ειδικευόμενοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών ανέρχεται στις 72 ώρες, ενώ οι μέρες ανάπαυσης δεν ξεπερνούν τις 4 - 5 μέρες τον μήνα.

«Ως εδώ» λέει και για τις ατελείωτες απλήρωτες ώρες υπερωρίας, εκτός των εφημεριών, με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού να είναι μόλις στα 5,38 ευρώ. Μάλιστα, σχεδόν 15 χρόνια μετά τις μνημονιακές περικοπές το ωρομίσθιο των εφημεριών παραμένει μικρότερο από αυτό του 2012 (6,24 ευρώ)!

«Ως εδώ» αναφέρει και για «τη μετακύλιση ευθυνών και την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στους ειδικευόμενους γιατρούς (λόγω της έλλειψης του αναγκαίου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού), σε βάρος της εκπαίδευσής τους».

Οπως εξηγεί η ΟΕΝΓΕ, «αντιμετωπίζουν τους ειδικευόμενους νέους γιατρούς ως αναλώσιμο, φτηνό, "ευέλικτο" επιστημονικό δυναμικό, που τους προορίζουν για να μπαλώνουν όπως - όπως τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος Υγείας, εξαναγκάζοντάς τους σε αρκετές περιπτώσεις να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού ή σε Τμήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Ως εδώ με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, το ατελείωτο κυνήγι μορίων σε ακριβοπληρωμένα συνέδρια και σεμινάρια. Αρνούμαστε οι ειδικευόμενοι γιατροί είτε να αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είτε να πιέζονται να μετατραπούν σε dealers των φαρμακοβιομήχανων για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της επιστήμης τους.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προσαρμογής της εκπαίδευσης των νέων γιατρών στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος Υγείας.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαχρονικής πολιτικής κράτους, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αντιμετωπίζουν την Υγεία του λαού ως εμπόρευμα».

«Στις 11 Μαρτίου οι ειδικευόμενοι γιατροί φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές τους ανάγκες!», διαμηνύει η Ομοσπονδία, αναδεικνύοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις για τους ειδικευόμενους, όπως να μην υπάρχει κανένας φραγμός (π.χ. εξετάσεις, βαθμός πτυχίου) στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Επίσης να καταργηθεί η αναμονή για έναρξη ειδικότητας, αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, επιμόρφωση όλων των γιατρών, παροχή συγγραμμάτων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Αποσύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών.

Ειδικά για την εκπαίδευση η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να εξασφαλιστεί με αποκλειστική ευθύνη του κράτους ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους ειδικευόμενους, με ανάπτυξη, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών κέντρων, πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι εκπαίδευσης, χωρίς την εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Ξεχωρίζει ακόμα την απαίτηση να επανέλθει η αναβολή για τη στρατιωτική θητεία των εκπαιδευόμενων γιατρών (φοίτηση και ειδικότητα) στην ηλικία των 33 ετών για όλους.

Για τη στελέχωση των νοσοκομείων απαιτεί να μη γίνει καμία απόλυση «παρατασιακού» ειδικευόμενου γιατρού, αλλά και να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, «αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να εκπαιδευτούν επαρκώς οι ειδικευόμενοι των χειρουργικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε χειρουργικές πράξεις αντί για αναπόσπαστο στοιχείο της ειδικότητας να γίνεται μέσο εκβιασμού ή εξαγοράς».

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί ακόμα να δίνονται όλα τα νόμιμα ρεπό μετά τις εφημερίες και κανένας ειδικευόμενος να μην αναγκάζεται σε υπερεφημέρευση, ούτε σε απογευματινά ιατρεία - απογευματινά χειρουργεία. Επιπλέον, να πάψουν τα «εντέλλεσθε» σε ειδικευόμενους για συμμετοχή σε εφημερία Τομέα ή συνεφημέρευση με Τμήμα άλλης ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος να εφημερεύει μόνο για την ειδικότητα στην οποία εκπαιδεύεται.

Τέλος, να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών, ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες με βάση τον πραγματικό αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών, τα εξωτερικά ιατρεία και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα Τμήματα, αλλά και να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών με βάση το πρόγραμμα ειδικότητας (rotation κ.λπ.).