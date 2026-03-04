Δράσεις Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ

Δραστηριότητα σε μια σειρά πόλεις ξεδιπλώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπροστά στην 8η Μάρτη. Συγκεκριμένα:

- Στη Λάρισα, η Ενωση Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο καλούν την Κυριακή 8 Μάρτη στις 7 μ.μ. στη θεατρική παράσταση από την ομάδα «Γιάννης Νεγρεπόντης» του Εργατικού Κέντρου, με τίτλο «Είναι δικός σου όλος ο κόσμος». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).

- Στον Βόλο, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και το τοπικό Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ θα προβάλουν το ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες» του Λεωνίδα Βαρδαρού την Κυριακή 8 Μάρτη στις 6 μ.μ., στην αίθουσα «Γλέζος» στον Θόλο του Πανεπιστημίου.

- Στη Νέα Αρτάκη, οι Ομάδες Γυναικών Νέας Αρτάκης και Διρφύων Μεσσαπίων διοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 6 Μάρτη, στις 7.30 μ.μ. στο cafe «Saga», στο λιμάνι Νέας Αρτάκης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικό αφιέρωμα με τους Βαγγέλη Φουντάνα, Νίκο Παχή και Μελίνα Νόστιμου, καθώς και μουσικό - αφηγηματικό δρώμενο αφιερωμένο στον ακούραστο αγώνα των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου για καλύτερη ζωή, σε αφήγηση της Σοφίας Βέβη Ανδριτσοπούλου.