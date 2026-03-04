Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΓΥΝΑΙΚΑ
Δράσεις Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ

Δραστηριότητα σε μια σειρά πόλεις ξεδιπλώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπροστά στην 8η Μάρτη. Συγκεκριμένα:

- Στη Λάρισα, η Ενωση Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο καλούν την Κυριακή 8 Μάρτη στις 7 μ.μ. στη θεατρική παράσταση από την ομάδα «Γιάννης Νεγρεπόντης» του Εργατικού Κέντρου, με τίτλο «Είναι δικός σου όλος ο κόσμος». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).

- Στον Βόλο, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και το τοπικό Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ θα προβάλουν το ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες» του Λεωνίδα Βαρδαρού την Κυριακή 8 Μάρτη στις 6 μ.μ., στην αίθουσα «Γλέζος» στον Θόλο του Πανεπιστημίου.

- Στη Νέα Αρτάκη, οι Ομάδες Γυναικών Νέας Αρτάκης και Διρφύων Μεσσαπίων διοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 6 Μάρτη, στις 7.30 μ.μ. στο cafe «Saga», στο λιμάνι Νέας Αρτάκης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικό αφιέρωμα με τους Βαγγέλη Φουντάνα, Νίκο Παχή και Μελίνα Νόστιμου, καθώς και μουσικό - αφηγηματικό δρώμενο αφιερωμένο στον ακούραστο αγώνα των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου για καλύτερη ζωή, σε αφήγηση της Σοφίας Βέβη Ανδριτσοπούλου.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
