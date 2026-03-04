ΟΓΕ - ΕΕΤΕ

«Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»

Από αυτή την Παρασκευή, 6 Μάρτη, η καρδιά της τέχνης χτυπά στο Καπνεργοστάσιο.

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας μας προσκαλούν να κοιτάξουμε πίσω από τη βιτρίνα, να αντικρίσουμε τις γυναίκες της δουλειάς και της ζωής.

Η έκθεση «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής» που εγκαινιάζεται αυτή την Παρασκευή 6 Μάρτη, στις 6 το απόγευμα, στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο - με ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα - επιδιώκει να φωτίσει όσα μένουν αθέατα.

Να αναδείξει τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας - στην εργασία, στην οικογένεια, στη μητρότητα, στην κοινωνική δράση. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που μένουν στο σκοτάδι.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες ανοίγει ένας διάλογος για τη θέση της γυναίκας σήμερα, για τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις της.

Γιατί απέναντι στην ατομική λύση και σιωπή, η δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα. Στους κοινούς αγώνες γυναικών και ανδρών για να διεκδικήσουν όλα όσα είναι αναγκαία και σύγχρονα για τη ζωή τους σήμερα τον 21ο αιώνα, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και ανισοτιμία.

Εκδηλώσεις και εργαστήρια για παιδιά

Παρασκευή 6 Μάρτη, στις 18.00: Εγκαίνια της έκθεσης και ρεσιτάλ κιθάρας, «Παλμοί ζωής σε έξι χορδές» από την Εύα Φάμπα.

Ακόμα, με ορίζοντα τις 28 Μάρτη, προγραμματίζονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια κ.ά. Μεταξύ άλλων, τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται:

Δευτέρα 9 Μάρτη, στις 18.00: Συζήτηση: Αγώνας ενάντια στη γυναικεία ανισοτιμία στις παραστατικές τέχνες, στον οπτικοακουστικό τομέα, στην καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετοχή Καλλιτεχνικών Σωματείων.

Κυριακή 15 Μάρτη, στις 11.30: Εκδήλωση με θέμα «Η κοινωνική θέση της γυναίκας μέσα από την τέχνη».

Ακόμα, προγραμματίζονται ενδιαφέροντα εργαστήρια για παιδιά. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζεται: Την Τετάρτη 11/3, στις 14.00-15.30, Εικαστική performance: «Θέλω τη μαμά μου!». Δημιουργώντας τα ρούχα και τα αξεσουάρ που εντοπίζω στα έργα της έκθεσης και στις 16.30-18.00 Εργαστήρι για μικρά και μεγάλα παιδιά «Η ιστορία της εργαζόμενης γυναίκας μέσα σε ένα art book». Την Κυριακή 15/3, στις 11.00 - 13.00 Εργαστήρι τέχνης των παιδιών. Ζωγραφίζοντας με συμβολισμούς και στις 16.00-18.00 Εργαστήρι για μεγάλα παιδιά (από 12 ετών έως ενήλικες) «Η ιστορία της εργαζόμενης γυναίκας μέσα σε ένα art book»

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μάρτη

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη: 10:00 - 18.00, Παρασκευή: 10.00 - 20.00, Σάββατο και Κυριακή: 10.00-18.00

Είσοδος: Ελεύθερη

Απαραίτητη επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας