Παναττικό συλλαλητήριο στις 15 Μάρτη από νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς, τραυματιοφορείς

Εκπρόσωποι από 20 σωματεία εργαζομένων νοσοκομείων έδωσαν το «παρών» στην παναττική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, για τον συντονισμό της πάλης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό. Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκε η οργάνωση του παναττικού κλαδικού συλλαλητηρίου νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων, βοηθών θαλάμου, το οποίο προγραμματίζεται για την Κυριακή 15 Μάρτη, στις 5 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος. Ηδη εννέα σωματεία εργαζομένων έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής στο κλαδικό συλλαλητήριο, ενώ τις επόμενες ημέρες οργανώνονται Γενικές Συνελεύσεις σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής. Μάλιστα, στη σύσκεψη αποφασίστηκε η στήριξη των κινητοποιήσεων της ΟΕΝΓΕ στις 11 Μάρτη για τους ειδικευόμενους γιατρούς (βλ. πάνω) και της ΠΟΕΔΗΝ στις 19 Μάρτη. Οι νοσηλευτές και το βοηθητικό προσωπικό παίρνουν άλλωστε την αγωνιστική αυτή σκυτάλη για τη νέα κινητοποίηση από την νοσηλευτική απεργία που έγινε στις 28 Νοέμβρη. Και, όπως σημείωσε, παρουσιάζοντας την εισήγηση στη σύσκεψη ο Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Θριάσιου» νοσοκομείου και μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ, «στόχος είναι τώρα να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των νοσηλευτών, των μαιών, των τραυματιοφορέων, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Κόντρα στην πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ που αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της πολιτικής που θέλει το δημόσιο σύστημα Υγείας υποστελεχωμένο, με πανσπερμία ελαστικών συμβάσεων εργασίας και τα νοσοκομεία αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες». Η απαίτηση για πλήρη στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων, ξεχωρίζει ανάμεσα στις διεκδικήσεις, λέγοντας «ΟΧΙ στις διπλοβάρδιες και την κατάργηση του 8ωρου». Σε σχέση με τους μισθούς, οι νοσηλευτές απαιτούν αυξήσεις 20%, αλλά και επαναφορά 13ου και 14ου, διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε αργίες - Κυριακές. Επαναφέρουν τη διεκδίκηση για άμεση ένταξη επιτέλους στα ΒΑΕ, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας, για λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας. Απαιτούν ακόμα να καταρτιστούν καθηκοντολόγια με βάση τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών και να καταργηθεί η νομική ευθύνη για την εκτέλεση επιπλέον νοσηλευτικών πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές. Σε σχέση με την εκπαίδευση απαιτούν να δημιουργηθεί ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να αναγνωριστεί η προσφορά των ΔΕ βοηθών νοσηλευτών με αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας σε βάρος τους και με δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές, με διευκολύνσεις και εκπαιδευτικές άδειες, αλλά και ένταξη των ΤΕ νοσηλευτών στην ΠΕ κατηγορία, δεδομένου ότι οι σχολές τους έχουν ήδη μετατραπεί σε ΑΕΙ. Ειδικά για τους σπουδαστές απαιτούν να αμείβονται με τον βασικό μισθό κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.