Με μαζική εξόρμηση κατήγγειλαν την απόλυση στη «Unipharma»

Σε μαζική εξόρμηση έξω από την εταιρεία «Unipharma» προχώρησε το Συνδικάτο Εργαζόμενων Φαρμάκου - Καλλυντικών, καταγγέλλοντας την εκδικητική απόλυση εργαζόμενου επειδή πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις για την επαναπρόσληψη άλλης εργαζόμενης, που απολύθηκε πριν λίγο διάστημα.

Οπως επισημαίνει το Συνδικάτο, η απόλυση αυτή ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά τη στάση εργασίας που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ενάντια στον νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στην οποία συμμετείχε ο συνάδελφος, ενώ έγινε μία μέρα πριν τη μεγάλη απεργία για τα Τέμπη, στην οποία καλούσε τους συναδέλφους με εξόρμηση έξω από την εταιρεία. Τονίζει ότι αυτή η στάση του εργαζόμενου ήταν που ενόχλησε τη διοίκηση και την οδήγησε να πάρει αυτό το εκδικητικό μέτρο απέναντί του.

Το Συνδικάτο θυμίζει μάλιστα ότι η εργοδοσία ξέρει καλά τι συμβαίνει όταν η αγανάκτηση συναντιέται με τον οργανωμένο αγώνα, αφού π.χ. μετά από στάσεις εργασίας και απεργία των συναδέλφων αναγκάστηκε «σε αναδίπλωση σχετικά με τις μαζικές απολύσεις που είχε προκηρύξει».

«Οργανώσου στο Συνδικάτο σου για να διεκδικήσουμε δουλειά με αξιοπρέπεια, ασφάλεια στην εργασία και μισθούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας», τονίζει και απαιτεί: Να γίνει άμεση ανάκληση των απολύσεων. Να αφαιρεθούν άμεσα οι κάμερες από όλους τους χώρους εργασίας. Να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να παρθούν τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας. Επίσης διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.