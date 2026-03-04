Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
Σελίδα 25
ΥΓΕΙΑ
Εθελοντική αιμοδοσία από το ΠΑΜΕ

Την Κυριακή 15 Μάρτη οργανώνεται από το ΠΑΜΕ η νέα εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων (Αγ. Φιλοθέης 5β, πλατεία Μητροπόλεως) από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Απευθυνόμενο σε σωματεία και φορείς που δεν διαθέτουν τράπεζα αίματος, το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση τη σωστή ενημέρωση και την αυξημένη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών, με στόχο την ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων, που αναζητούν αίμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όσων αναζητούν έκτακτα.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
