Εθελοντική αιμοδοσία από το ΠΑΜΕ

Την Κυριακή 15 Μάρτη οργανώνεται από το ΠΑΜΕ η νέα εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων (Αγ. Φιλοθέης 5β, πλατεία Μητροπόλεως) από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Απευθυνόμενο σε σωματεία και φορείς που δεν διαθέτουν τράπεζα αίματος, το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση τη σωστή ενημέρωση και την αυξημένη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών, με στόχο την ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων, που αναζητούν αίμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όσων αναζητούν έκτακτα.