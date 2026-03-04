ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «INTRACOM TELECOM»

Απεργούν σήμερα και αύριο για να πάψει η απληρωσιά, απαιτούν αυξήσεις και ΣΣΕ

Τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή επικαλείται η εργοδοσία για τις καθυστερήσεις στη μισθοδοσία | Απεργία αύριο και στην «Vodafone» ενάντια στις απολύσεις

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε «Intracom Telecom» και «Vodafone», με τα Σωματεία τους να οργανώνουν απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο εργαζομένων στην «Intracom Telecom» έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 5 Μάρτη, απαιτώντας την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Το Σωματείο στην «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές έχει προκηρύξει 24ωρη για αύριο Πέμπτη ενάντια στις εκατοντάδες απολύσεις με τη μορφή «εθελούσιας παραίτησης».

Την αλληλεγγύη του στις κινητοποιήσεις εκφράζει και το Κλαδικό Συνδικάτο, το ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής.

Αρχισαν τα ...όργανα: Απληρωσιές με πρόσχημα τον πόλεμο

Με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής, οι εργαζόμενοι της «Intracom Telecom» αποφάσισαν ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου την προκήρυξη 48ωρης απεργίας σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 5 Μάρτη.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα οργανώνεται και απεργιακή συγκέντρωση, στις 10.30 π.μ. έξω από την εταιρεία.

Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί και στην Πάτρα στα γραφεία της εταιρείας, με το κλαδικό Συνδικάτο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών Αχαΐας καθώς και το Εργατικό Κέντρο να εκφράζουν τη στήριξή τους.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, η εταιρεία την Παρασκευή 27/2 πλήρωσε ένα μόνο μέρος του μισθού του Φλεβάρη και ανακοίνωσε ότι θα καθυστερούσε μέχρι και χθες την καταβολή του υπολοίπου.

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία καλούνται ουσιαστικά να πληρώσουν το «μάρμαρο» της όξυνσης των ανταγωνισμών και της στροφής στην πολεμική οικονομία και προπαρασκευή, καθώς η εργοδοσία ξεκίνησε να επικαλείται και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή προετοιμάζοντας για «απροσδόκητη καθυστέρηση». Γι' αυτό τα στελέχη της εταιρείας συστήνουν ...υπομονή για την καταβολή των δεδουλευμένων.

«Δεν θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές» διαμηνύει το πανελλαδικό τους σωματείο, καθώς είναι η δεύτερη φορά που η εργοδοσία τους αφήνει απλήρωτους, ενώ η διοίκηση χρωστάει και διάφορων ειδών κουπόνια, οδοιπορικά, επίδομα τηλεργασίας, που μόνο για το 2025 φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ για το 2026 θα δοθούν «εφόσον η οικονομική κατάσταση το επιτρέπει».

«Δεν θα συνηθίσουμε την απληρωσιά ως "κανονικότητα"», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και απαιτεί ουσιαστικές αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία καλεί η «Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), τονίζοντας: «Δεν είχαμε αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι τραγικές για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής, όπου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ - ελληνικές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοί τους μας έχουν μπλέξει στο μάτι του κυκλώνα για να μοιράσουν αγορές, πετρέλαια, εδάφη. Αλλά δεν θα δεχτούμε η εργοδοσία να κρύβεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις για να μας πουλήσει παραμύθι και να μας αναβάλει την πληρωμή από μέρα σε μέρα». «Τώρα ήρθε η ώρα των εργαζομένων να απαντήσουν στο καθημερινό δούλεμα της εργοδοσίας».

«Vodafone»: «Ολοι την Πέμπτη απεργούμε»

Μαζικά συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στον όμιλο «Vodafone» χτες στις Γενικές Συνελεύσεις στα τρία κτίρια της εταιρείας. «Ολο αυτό που πιστεύαμε ότι είμαστε μια οικογένεια καταρρέει», είπαν κάποιοι εργαζόμενοι, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για αγώνα, ενώ κάποιοι άλλοι με αποφασιστικότητα τόνισαν πως «όλοι την Πέμπτη απεργούμε».

Το Σωματείο «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για αύριο, Πέμπτη 5 Μάρτη και καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο κτίριο του Χαλανδρίου (Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι).

Το Σωματείο καταγγέλλει τις περίπου 200 απολύσεις που φέρνει η νέα «αναδιάρθρωση» της εταιρείας, προκειμένου να θωρακίσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τη θέση της στο κυνήγι των πολεμικών έργων. «Παίρνουν θέσεις μάχης για τα έργα πολεμικής οικονομίας που έρχονται στον κλάδο και επικαλούνται τη στροφή στο ΑΙ», σημειώνει.

«Πετάνε στον δρόμο πάνω από 200 εργαζόμενους, ενώ συζητάνε να εξαγοράσουν εταιρεία με τουλάχιστον 100 άτομα για ICT λύσεις, όπως οι ίδιοι ανακοινώνουν. Ρεκόρ κερδών βγαλμένα από τη σκληρή δουλειά όλων των εργαζομένων αυτά τα χρόνια. Μόλις τους τελευταίους 9 μήνες η "Vodafone" παρουσιάζει αυξημένα έσοδα κατά 2,3%, και συγκεκριμένα 715 εκατομμύρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία «οικειοθελή αποχώρηση» - απόλυση, καμία τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας τους και στο καθεστώς stand by.