Παρασκευή 27 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΚΟΥΒΑ 2026
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Με μερικά από τα λόγια καρδιάς με τα οποία οι Κουβανοί ευχαρίστησαν την εργατική τάξη, τα συνδικάτα και τον λαό της χώρας μας για την αλληλεγγύη τους ολοκληρώνεται το ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» από το Νησί της Επανάστασης. Ευχαριστίες που μετέφεραν με κάθε ευκαιρία στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της διεθνιστικής αποστολής στην Αβάνα, αποτυπώνοντας το μεγαλείο ενός λαού που δεν το βάζει κάτω, που έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να αντιστέκεται, έχοντας στο πλευρό του όλους τους λαούς του κόσμου. Η φωνή της Κούβας δυναμώνει αυτές τις μέρες που ο κλοιός σφίγγει, που τα βάσανα από το αμερικανικό εμπάργκο μεγαλώνουν. Αυτήν τη φωνή μεταφέρει ακόμα πιο αποφασιστικά σε χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα το ΠΑΜΕ, διατρανώνοντας «Κάτω τα χέρια από την Κούβα» και απαιτώντας να πάψει κάθε στήριξη της κυβέρνησης στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
