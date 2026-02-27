ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με επιτυχία και η νέα 48ωρη απεργία των εργολαβικών στη ΔΕΔΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και χθες η απεργία των εργαζομένων στην εργολαβική εταιρεία ΔΕΔΑΣ στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Από την Τρίτη οι εργαζόμενοι μέσα από το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονταν σε απεργία, δυναμώνοντας τον αγώνα για την υπογραφή επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των όρων δουλειάς.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι σωματείων άλλων κλάδων, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράσταση στον αγώνα τους.

Εκεί, μπροστά στην πύλη των ΕΛΠΕ, στη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης διαδήλωσαν μαχητικά το «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», απαιτώντας «Συμβάσεις κλαδικές - αυξήσεις των μισθών, αυτή είναι η απαίτηση των εργατών».

Μετά τη συγκέντρωσή τους οι απεργοί πραγματοποίησαν συνέλευση και αποφάσισαν να κατευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για να απαιτήσουν στήριξη στον αγώνα τους με προκήρυξη νέας απεργίας από το ΕΚΘ για τις 1, 2 και 3 Μάρτη, θυροκολλώντας την απαίτησή τους στην πόρτα του προέδρου, ο οποίος απουσίαζε.

Λίγες ώρες αργότερα εκδόθηκε μια ανακοίνωση που εξέφραζε τη στήριξη του ΕΚΘ στον αγώνα τους. Ούτε λόγος όμως για προκήρυξη απεργίας...

Στον αντίποδα αυτής της απαράδεκτης στάσης της πλειοψηφίας, η «Εργατική Ενότητα» στο ΕΚΘ, που στηρίζει τον αγώνα των εργολαβικών, καλεί το προεδρείο να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάρει απόφαση για απεργία.

'Η με τα ΕΛΠΕ ή με τους εργάτες

Το Σωματείο Εργαζομένων στον κλάδο της Ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία, μαζί με τους εργαζόμενους - απεργούς της εργολαβικής επιχείρησης ΔΕΔΑΣ Δ., επανήλθαν απευθύνοντας ξεκάθαρο και δημόσιο κάλεσμα προς τη διοίκηση του ΕΚΘ. «Απαιτούμε να πάρει άμεσα απόφαση στήριξης της απεργίας μας και να κηρύξει 72ωρη απεργία στις 1-2-3 Μαρτίου 2026. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Ο αγώνας μας δεν είναι συμβολικός - είναι αγώνας επιβίωσης, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα από τη διοίκηση του ΕΚΘ δεν λάβαμε καμία ουσιαστική στήριξη, παρά μόνο λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ομως οι εργαζόμενοι δεν ζουν με υποσχέσεις. Ζουν από τον μισθό τους, από τα δικαιώματά τους, από τη συλλογική δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, είναι αγώνας για σταθερή εργασία, για αξιοπρεπείς συνθήκες, για σεβασμό στους εργάτες της Ενέργειας που κρατούν τον κλάδο όρθιο και σε αυτόν τον αγώνα δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Το ΕΚΘ οφείλει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των απεργών. Να αποδείξει ότι εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και όχι τα συμφέροντα των εργοδοτών σε μια μάχη που αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη. Τώρα είναι η ώρα της απόφασης. 'Η με τα ΕΛΠΕ ή με τους εργάτες. Καμία υποχώρηση από τα δίκαια αιτήματά μας. Συνεχίζουμε - μέχρι τη νίκη».

Η Δικαιοσύνη δεν είναι «τυφλή» - είναι ταξική

Στο μεταξύ, νωρίς το μεσημέρι οι εργαζόμενοι βρέθηκαν μαζικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου συζητήθηκε η προσφυγή της εργοδοσίας ενάντια στη νέα 48ωρη απεργία (Πέμπτης και Παρασκευής), με το δικαστήριο να κάνει δεκτή την αγωγή της εργοδοσίας.

Αυτό όμως δεν σταματά τον αγώνα τους.

Η απεργία συνεχίζεται αύριο Σάββατο 28/2, που οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΑ θα απεργούν μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας συμμετέχοντας μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση των εργατικών σωματείων και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για δικαίωση των νεκρών του εγκλήματος. Για να μπουν στο προσκήνιο οι ανάγκες και οι ζωές τους, και όχι τα κέρδη των λίγων.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συνέχιση με νέα τριήμερη απεργία.

Σε ανακοίνωσή του το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας αναδεικνύει ότι «η επιλογή της εργοδοσίας της ΔΕΔΑ και των ΕΛΠΕ να καταφύγουν πανικόβλητοι ξανά στα δικαστήρια για να κηρυχτεί παράνομη η απεργία των εργολαβικών εργαζομένων είναι ήδη ομολογία ήττας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της απόφασης του δικαστηρίου.

Το δίκιο και η περηφάνια των εργαζομένων έλαμψαν ακόμα και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, με την εικόνα των δεκάδων απεργών να συμπαραστέκονται στην υπεράσπιση του αγώνα τους, που δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα των "επιχειρημάτων" της εργοδοσίας για να μη μειώσει το ποσοστό κέρδους της δίνοντας τις αυξήσεις που ζητάνε οι απεργοί. Προτιμά να τα σκορπά στα δικαστήρια αντί να τα δώσει στους εργαζόμενους που με την εργασία τους τρέφουν μεσάζοντες και μετόχους.

Η ταξική Δικαιοσύνη, που βγάζει 9 στις 10 απεργίες παράνομες, με νόμους των "εκλεκτών" κυβερνήσεων των επιχειρηματικών ομίλων, το μόνο που καταφέρνει είναι να πεισμώνει κι άλλο τους εργαζόμενους. Το ξαναλέμε: Ο αγώνας θα φτάσει στη νίκη, ας το πάρουν απόφαση μία ώρα αρχύτερα!

Η ίδια η πείρα του αγώνα τους μέχρι τώρα διδάσκει ότι ακόμα και τα ελάχιστα, "το κομμάτι ψωμί" που είναι από ένα μπουφάν εργασίας μέχρι την αύξηση 5%, κερδήθηκε με οργανωμένο συλλογικό αγώνα. Με ψίχουλα ας ζήσουνε αυτοί, οι εργαζόμενοι της Ενέργειας έχουν αξιοπρέπεια και δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους».