Να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι για τη μη τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας

Την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπεύθυνων για τη μη τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, της ζωής και της ακεραιότητας των εργαζομένων, και την άρση αδειών σε όσα συνεργεία κατ' επανάληψη παρανομούν μη εφαρμόζοντας τη νομοθεσία για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, απαιτούν από τις εισαγγελικές - δικαστικές αρχές και την Περιφέρεια, αντίστοιχα, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, μετά και τις σοβαρές παραβάσεις κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) τις οποίες διαπίστωσε η Επιτροπή ΥΑΕ Περάματος - Σαλαμίνας, σε έλεγχο που πραγματοποίησε στα Ναυπηγεία Φραντζή, όπως καταγγέλλουν.

Τα δύο συνδικάτα αναφέρουν πως στο πλοίο «Αγ. Νεκτάριος, Αίγινα» εκτελούνταν εργασίες με χρήση τροχού χωρίς προφυλακτήρες και γινόταν χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χωρίς μετασχηματιστή. Οι σκαλωσιές ήταν ακατάλληλες και παρόλο που το πλοίο δεν ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα πυρασφάλειας του ναυπηγείου, το συνεργείο «Φραντζής» εκτελούσε εργασίες με χρήση φλόγας, χωρίς καμία δυνατότητα πυρόσβεσης σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπήρχαν συστοιχίες οξυγόνου και προπανίου που τροφοδοτούσαν τα εργαλεία κοπής χωρίς φλογοπαγίδες, όπως απαιτείται.

Στο ίδιο ναυπηγείο, στο υπό κατασκευή πλοίο «Παναγιώτης Ψ», στο ίδιο συνεργείο, διαπιστώθηκαν ακατάλληλες σκαλωσιές, ενώ χρησιμοποιούνταν μεγάλος αριθμός παλάγκων χωρίς να υπάρχουν άγκιστρα ασφαλείας. Το προηγούμενο διάστημα, σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί από την ίδια Επιτροπή στο συγκεκριμένο ναυπηγείο είχαν βεβαιωθεί ξανά σοβαρές παραβάσεις, που πάλι αφορούσαν παλάγκα και γερανούς χωρίς άγκιστρα ασφαλείας.

Τα δύο σωματεία τονίζουν πως ενώ κάθε τόσο «γινόμαστε μάρτυρες πολλών» εργατικών «ατυχημάτων» και θανατηφόρων, και παρά τις κινητοποιήσεις που έχουν κάνει με συγκεκριμένα αιτήματα για την προστασία των εργαζομένων, η κυβέρνηση μαζί με την εργοδοσία δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο.