ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Νέες παρεμβάσεις αλληλεγγύης στην Κούβα

Νέες παρεμβάσεις πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εκδηλώνοντας αλληλεγγύη στην Κούβα και στον λαό της ενάντια στον εγκληματικό αποκλεισμό, αλλά και στους άλλους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Οι ευρωβουλευτές του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, συμμετείχαν σε διαμαρτυρία ευρωβουλευτών με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα» η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Επίσης συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο όπου παρευρέθηκαν οι πρέσβεις της Κούβας, της Βενεζουέλας, της Αϊτής και των Νησιών Μπαρμπέιδος, για την επικίνδυνη για τους λαούς κατάσταση στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική από την επιθετικότητα των ΗΠΑ. Ο Λ. Νικολάου - Αλαβάνος σε παρέμβασή του καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τις απειλές για ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα και το διαχρονικό απαράδεκτο εμπάργκο στο Νησί της Επανάστασης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλουμε καταρχάς να εκφράσουμε την ισχυρή καταδίκη μας ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία στήριξε ξεδιάντροπα και η ΕΕ. Το Κόμμα μας και η ΚΝ, οι μαζικοί φορείς της χώρας αμέσως διαδήλωσαν την καταδίκη τους, στήριξαν τον λαό της Βενεζουέλας, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του, και το ΚΚ Βενεζουέλας. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας προς τον λαό της Βενεζουέλας για όσους έχασαν τη ζωή τους από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, όπως και στην Κούβα για τους 32 μαχητές που δολοφονήθηκαν από τα βορειοαμερικανικά στρατεύματα κατά τη σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο.

Πέρα από τις απαράδεκτες προφάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, οι αιτίες της επέμβασης των ΗΠΑ σχετίζονται με το σχέδιό τους να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας, να προσανατολίσουν ολόκληρη την περιοχή - όπου τα προηγούμενα χρόνια ενισχύθηκε η παρέμβαση και παρουσία των ανταγωνιστών των ΗΠΑ, κυρίως Κίνας, Ρωσίας - στα βορειοαμερικανικά μονοπωλιακά συμφέροντα (....).

Σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνεται η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και ενισχύονται οι απειλές ενάντια στην Κούβα. Με δηλώσεις του Τραμπ, του Ρούμπιο, μιλώντας ακόμα και για ναυτικό αποκλεισμό ή στρατιωτική επέμβαση στο Νησί, στερώντας τα απαραίτητα καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, την κίνηση της οικονομίας της και των κοινωνικών υπηρεσιών. Με τον εγκληματικό αποκλεισμό, που διαρκεί 67 χρόνια και έχει κοστίσει στον λαό της Κούβας πάνω από 170 δισ. σε ζημιές, εμποδίζουν την εξασφάλιση τροφίμων, ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων.

Επιδιώκουν να προκληθεί οικονομική ασφυξία και ανθρωπιστική κρίση, ώστε να καταπατήσουν τις επιλογές του κουβανικού λαού και να ανατρέψουν την κυβέρνηση της χώρας και τις κατακτήσεις της Επανάστασης. Με τον ίδιο στόχο, στηρίζουν διάφορες αντικουβανικές οργανώσεις που δρουν και στο εσωτερικό της Κούβας, ζητώντας ακόμα και επέμβαση των ΗΠΑ. Οργανώσεις που φιλοξενούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από διάφορες πολιτικές ομάδες και επιτίθενται στην Κούβα, τα επιχειρήματά τους ενσωματώνονται στα αντικουβανικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό αποδεικνύει τα σχέδια της ΕΕ ενάντια στην Κούβα και στην Επανάστασή της.

Εχουμε την πεποίθηση ότι ο λαός και το ΚΚ της Κούβας, βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες, ξέρουν πώς να αντιπαλέψουν την επιθετικότητα, τις υπονομευτικές ενέργειες, τις δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επίθεσης. Γι' αυτό είμαστε στο πλάι τους, μαζί με τους λαούς όλου του κόσμου.

Το ΚΚΕ, οι δυνάμεις του μέσα στο μαζικό εργατικό - λαϊκό κίνημα, πολλαπλασιάζουμε την αλληλεγγύη μας. Το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ηδη καταθέσαμε Ερώτηση στην Κομισιόν, τις επόμενες μέρες οργανώνονται εκδηλώσεις από τις οργανώσεις της διεθνούς αλληλεγγύης, τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας, και στις 11 Μάρτη το ΚΚΕ και η ΚΝΕ οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ενάντια στην επιθετικότητα του βορειοαμερικανικού ιμπεριαλισμού, απαιτούμε την άμεση άρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, όλων των βάρβαρων μέτρων ενάντια στην Κούβα και στον λαό της, την αφαίρεση της Κούβας από τη λίστα των κρατών που "χρηματοδοτούν την τρομοκρατία".

Η Κούβα δεν είναι μόνη!».