Μέχρι τη νίκη για πάντα!

Εκ μέρους της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας (CTC), των εθνικών συνδικάτων της και της Εθνικής Ενωσης Καινοτόμων και Ορθολογιστών (ANIR), θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα φιλίας, αλληλεγγύης και δέσμευσης σε όλους τους εργαζόμενους του αδελφού λαού της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Κούβα, την ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη. Ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη. Είμαστε μαζί. Μέχρι τη νίκη για πάντα!