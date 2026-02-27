Παρασκευή 27 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΚΟΥΒΑ 2026
Μέχρι τη νίκη για πάντα!

Osnay Miguel Colina Rodriguez, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας

Εκ μέρους της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας (CTC), των εθνικών συνδικάτων της και της Εθνικής Ενωσης Καινοτόμων και Ορθολογιστών (ANIR), θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα φιλίας, αλληλεγγύης και δέσμευσης σε όλους τους εργαζόμενους του αδελφού λαού της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Κούβα, την ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη. Ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη. Είμαστε μαζί. Μέχρι τη νίκη για πάντα!

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Με μαζική συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ ρίχνεται στη μάχη των εκλογών
Με επιτυχία και η νέα 48ωρη απεργία των εργολαβικών στη ΔΕΔΑΣ
Αξιοποιώντας την αγωνιστική πείρα δυναμώνουμε τη γραμμή της ανατροπής
Νέες παρεμβάσεις αλληλεγγύης στην Κούβα
 Κέρδη για την εργοδοσία, απολύσεις και μετακινήσεις για τους εργαζόμενους
 Να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι για τη μη τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας
Μία γυναίκα του ηρωικού λαού καταγγέλλει το έγκλημα
Μην ανησυχείτε, όλοι μαζί θα νικήσουμε!
Είμαστε ευγνώμονες για τους δεσμούς φιλίας ελληνικού και κουβανικού λαού
«Αυτός είναι ο λόγος που δείχνουμε στην Κουβανική Επανάσταση όλη μας την εμπιστοσύνη»
Ακόμα πιο δυνατό το διεθνιστικό μήνυμα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ