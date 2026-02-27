ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Κέρδη για την εργοδοσία, απολύσεις και μετακινήσεις για τους εργαζόμενους

Κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 7 μ.μ. έξω από τον ΟΤΕ στην Ερμού, οργανώνει το ΣΕΤΗΠ, απαιτώντας να σταματήσουν οι απολύσεις και οι βλαπτικές μετακινήσεις εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι τις τελευταίες μέρες ανακοινώνονται οργανωτικές αλλαγές αλλά και καταργήσεις τμημάτων οι οποίες επηρεάζουν δεκάδες εργαζόμενους. Παράλληλα έχουν γίνει απολύσεις σε έργα στη Θεσσαλονίκη, με πρόσχημα την παραγωγικότητα, λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις στην «T-Digital», στο IT hub της «Deutsche Telekom» στην πόλη.

Το ΣΕΤΗΠ αναδεικνύει ότι αυτές οι αλλαγές «δεν μπορεί να είναι ζήτημα παραγωγικότητας, ούτε τυχαία γεγονότα. Ούτε φυσικά τίθεται ζήτημα κερδοφορίας του Ομίλου, αφού μόνο για το γ' τρίμηνο του 2025 κατέγραψε 874 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%.

Ολες αυτές οι αλλαγές προκύπτουν από τις ανάγκες της εταιρείας για διεύρυνση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς της, συμπιέζοντας κι άλλο τους μισθούς, αυξάνοντας κι άλλο την εντατικοποίηση, κάνοντας πράξη το αγαπημένο σλόγκαν των εταιρειών, "περισσότερα από λιγότερους".

Φαίνεται ότι η διοίκηση δεν έχει αρκεστεί στα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, όπως και στην τελευταία ΣΣΕ για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες. Μέχρι και το 3% αύξηση που υπογράφηκε είναι υπό προϋποθέσεις, αξιοποιώντας την αξιολόγηση των εργαζομένων, διαδικασία που αμφισβητείται συνολικά από την πλειοψηφία των συναδέλφων».

Αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες που έχουν οι ηγεσίες των επιχειρησιακών σωματείων που πανηγυρίζουν και υπογράφουν ΣΣΕ χωρίς να πραγματοποιούν ούτε μία Γενική Συνέλευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μακριά από τους εργαζόμενους. «Αυτές οι ηγεσίες μαζί με την εργοδοσία είναι που ευθύνονται διαχρονικά και για τους παγωμένους μισθούς των εργαζομένων, ειδικά στα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και για το γεγονός ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, που είναι πλειοψηφία πλέον, δεν μπορούν να εγγραφούν στα επιχειρησιακά σωματεία και να εκπροσωπηθούν από αυτά. Ολα αυτά είναι που κάνουν φλέγον το ζήτημα της αλλαγής των συσχετισμών στα επιχειρησιακά σωματεία, αλλά και της οργάνωσης στο κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΗΠ, προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει ένα μέτωπο οργάνωσης απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας».

Το ΣΕΤΗΠ διεκδικεί άμεσα: Καμία απόλυση εργαζόμενου. Καμία βλαπτική μετακίνηση εργαζομένων που κλείνουν τα τμήματά τους, επανεκπαίδευση και εξασφάλιση αντικειμένου σε όσους είναι «στον αέρα». Αυξήσεις σε όλους στον πραγματικό μισθό. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Ενταξη των ενοικιαζόμενων στη μητρική ή στις αντίστοιχες θυγατρικές, με πλήρες ωράριο, καθορισμένο από τη ΣΣΕ. Κατάργηση στην πράξη του μέτρου της «προσωπικής διαφοράς».

Πρώτη αποφασιστική απάντηση χθες στις απολύσεις που προωθεί η «Vodafone»

Μια πρώτη αποφασιστική απάντηση έδωσαν χθες οι εργαζόμενοι και στον Ομιλο «Vodafone», συμμετέχοντας στη στάση εργασίας που προκήρυξε το Σωματείο Εργαζόμενων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές.

Υπενθυμίζεται ότι και η «Vodafone» έχει εξαγγείλει απολύσεις που τις βαφτίζει «οικειοθελείς αποχωρήσεις», ενώ παράλληλα προχωρά σε ακόμα μεγαλύτερη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές «ευελιξίας», ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Το Σωματείο χαιρετίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων και κλιμακώνει τη δράση του καλώντας σε Γενικές Συνελεύσεις μέσα στα κτίρια της εταιρείας την Τρίτη 3 Μάρτη, ενώ κατά τη διάρκεια της στάσης πραγματοποίησε συγκέντρωση και συνάντηση με εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «οι απολύσεις που κάνανε στους συναδέλφους μας στο τηλεφωνικό κέντρο τους προηγούμενους μήνες ήταν η αρχή αυτού του σχεδίου, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του σωματείου μας και πως έπεται συνέχεια.

Τι κρύβουν; Οτι οι συνάδελφοι που διώχνουν φεύγουν επειδή ακριβώς έκαναν καλά τη δουλειά τους και έβαλαν πλάτη τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η εταιρεία έχει άλλες ανάγκες, που δεν τους περιλαμβάνουν».

Το Σωματείο καταγγέλλει πως τα «πακέτα» που συνοδεύουν τις «παραιτήσεις» αποτελούν ωμό εκβιασμό, ενώ σε ό,τι αφορά την εκτεταμένη χρήση του καθεστώτος ετοιμότητας και τις αλλαγές στα ωράρια εργασίας «η εργοδοσία εμμένει στη θέση της ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν με ωράρια - λάστιχο, έτσι ώστε να υπηρετούν τις δικές της ανάγκες».

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία οικειοθελή αποχώρηση - απόλυση, καμία τροποποίηση στη Σύμβαση Εργασίας τους και στο καθεστώς stand-by. Επιπλέον καλεί σε μαζική συμμετοχή στα αυριανά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και στις Γενικές Συνελεύσεις μέσα στα κτίρια την ερχόμενη βδομάδα.