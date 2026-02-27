Μία γυναίκα του ηρωικού λαού καταγγέλλει το έγκλημα

Συγκλονιστική επιστολή προς την ανθρωπότητα και τις μητέρες όλου του κόσμου

Παραθέτουμε την επιστολή της που έγραψε για να διαδοθεί, και όλος ο κόσμος να μάθει ότι στην Κούβα δεν υπάρχει «κρίση». Στην Κούβα που ο λαός της αρνείται να παραδοθεί, συντελείται ένα έγκλημα του ιμπεριαλισμού:

«Προς όλη την ανθρωπότητα, στις μητέρες όλου του κόσμου, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, στους άξιους δημοσιογράφους, στις κυβερνήσεις που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δικαιοσύνη:

Το όνομά μου είναι όπως εκατομμυρίων άλλων. Δεν έχω κάποιο διάσημο όνομα ή σημαντική θέση. Είμαι μια συνηθισμένη Κουβανή γυναίκα. Μια κόρη, μια αδελφή, μια πατριώτισσα. Και γράφω αυτά τα λόγια με σπασμένη καρδιά και τρεμάμενα χέρια, επειδή αυτό που βιώνει ο λαός μου σήμερα δεν είναι κρίση. Είναι μια αργή, μελετημένη δολοφονία, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από την Ουάσιγκτον.

Και ο κόσμος κοιτάζει από την άλλη πλευρά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥ:

Καταγγέλλω το γεγονός ότι στην Κούβα ηλικιωμένοι πεθαίνουν πρόωρα επειδή ο αποκλεισμός εμποδίζει την άφιξη φαρμάκων για καρδιακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη. Δεν πρόκειται για έλλειψη πόρων. Είναι μια σκόπιμη απαγόρευση. Οι εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν στην Κούβα δέχονται κυρώσεις, διώκονται και απειλούνται. Οι κυβερνήσεις τους παραμένουν σιωπηλές. Και όλο αυτό το διάστημα, ένας Κουβανός παππούς σφίγγει το στήθος του και περιμένει. Ο θάνατος δεν δίνει καμία προειδοποίηση.

Ο αποκλεισμός, ναι.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ:

Καταγγέλλω το γεγονός ότι στην Κούβα οι θερμοκοιτίδες χρειάστηκε να κλείσουν λόγω έλλειψης καυσίμων. Οτι τα νεογέννητα αγωνίζονται να επιβιώσουν ενώ η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει ποιες χώρες μπορούν να μας πουλήσουν πετρέλαιο και ποιες όχι. Οτι οι Κουβανές μητέρες έχουν δει τη ζωή των παιδιών τους να απειλείται, επειδή μια εντολή που υπογράφηκε σε ένα γραφείο στην Ουάσιγκτον αξίζει περισσότερο από το κλάμα ενός μωρού 90 μίλια μακριά από τις ακτές τους.

Πού είναι η διεθνής κοινότητα; Πού είναι οι οργανισμοί που υπερασπίζονται τόσο σθεναρά τα παιδιά; `Η μήπως τα κουβανέζικα παιδιά δεν αξίζουν να ζήσουν;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΙΝΑΣ:

Καταγγέλλω τον αποκλεισμό ως σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας πείνας. Δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων χωρίς λόγο. Είναι ότι μας εμποδίζουν να τα αγοράσουμε. Είναι ότι τα πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα παρενοχλούνται. Είναι ότι οι τραπεζικές συναλλαγές μπλοκάρονται. Είναι ότι οι εταιρείες που μας πωλούν δημητριακά, κοτόπουλο και γάλα υφίστανται κυρώσεις.

Η πείνα στην Κούβα δεν είναι ατύχημα. Είναι μια κρατική πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βελτιώθηκε εδώ και 60 χρόνια, ενημερώθηκε από κάθε κυβέρνηση, εντάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβλήθηκε αμείλικτα από τον Μάρκο Ρούμπιο.

Το αποκαλούν "οικονομική πίεση". Εγώ το αποκαλώ τρομοκρατία μέσω λιμοκτονίας.

ΚΑΤΑΓΕΛΛΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΟΥ:

Καταγγέλλω το γεγονός ότι οι γιατροί μας, οι ίδιοι που έσωσαν ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ ολόκληρος ο κόσμος κατέρρεε, τώρα στερούνται σύριγγες, δυνατότητα αναισθησίας και εξοπλισμό ακτίνων Χ. Οχι επειδή δεν ξέρουμε πώς να τα παράγουμε. Οχι γιατί μας λείπει το ταλέντο. Αλλά επειδή ο αποκλεισμός μάς εμποδίζει να έχουμε πρόσβαση σε προμήθειες, ανταλλακτικά και τεχνολογία.

Οι επιστήμονές μας δημιούργησαν πέντε εμβόλια κατά της COVID-19. Πέντε. Χωρίς τη βοήθεια κανενός. Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Ενάντια στον αποκλεισμό και τα ψέματα. Και παρά όλα αυτά, η αυτοκρατορία μάς τιμωρεί που τα καταφέραμε.

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΕΩ:

Η Κούβα δεν σας ζητάει ελεημοσύνη. Η Κούβα δεν σας ζητάει στρατιώτες. Η Κούβα δεν σας ζητάει να μας αγαπάτε. Η Κούβα σας ζητάει δικαιοσύνη. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο.

Σας ζητώ να σταματήσετε να ομαλοποιείτε τα βάσανα του λαού μου. Σας ζητώ να ονομάσετε τον αποκλεισμό με το όνομά του: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Σας ζητώ να μην ξεγελιέστε από τη ρητορική του "διαλόγου" και της "δημοκρατίας" ενώ μας στραγγαλίζουν τον λαιμό.

Δεν θέλουμε ελεημοσύνη. Θέλουμε να μας αφήσουν να ζήσουμε.

Προς τις συνένοχες κυβερνήσεις που σιωπούν: Η ιστορία θα σας θεωρήσει υπόλογους.

Προς τα μέσα ενημέρωσης που λένε ψέματα: Η αλήθεια πάντα βρίσκει ρωγμές.

Προς τους δήμιους που υπογράφουν κυρώσεις: Ο κουβανικός λαός δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί.

Προς όσους εξακολουθούν να έχουν την ανθρωπιά στην καρδιά τους: Κοιτάξτε την Κούβα. Κοιτάξτε τι της συμβαίνει. Και αναρωτηθείτε: Σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλω να βρίσκομαι;

Από αυτό το μικρό νησί, με τον τεράστιο πληθυσμό του,

Μια συνηθισμένη Κουβανή γυναίκα που αρνείται να παραδοθεί.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑΣ ΑΓΓΙΞΕ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ.

Δεν έχει σημασία αν έχεις 10 φίλους ή 10.000 ακόλουθους. Δεν έχει σημασία αν ο τοίχος σου είναι δημόσιος ή ιδιωτικός. Δεν έχει σημασία αν δεν μοιράζεσαι ποτέ τίποτα.

Αλλά αυτό είναι διαφορετικό.

Αυτή δεν είναι φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Δεν είναι είδηση για διασημότητες. Δεν είναι απλώς μια ακόμη γνώμη. Είναι μια ΚΡΑΥΓΗ.

Και οι κραυγές δεν μένουν για τον εαυτό τους. Ακούγονται. Αντηχούν. Γίνονται πλήθος.

Σήμερα δεν σας ζητάω ένα "like". Σας ζητάω να χρησιμοποιήσετε τους αντίχειρές σας για κάτι μεγαλύτερο από το scrolling.

SHARE.

Για να ξέρει ο κόσμος ότι στην Κούβα δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει ΕΓΚΛΗΜΑ.

Για να ξέρουν οι μητέρες σε άλλες χώρες ότι εδώ μωρά αγωνίζονται σε θερμοκοιτίδες που έχουν απενεργοποιηθεί από τον αποκλεισμό. Για να ξέρουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε άλλες χώρες ότι εδώ ηλικιωμένοι πεθαίνουν περιμένοντας φάρμακα που η Ουάσιγκτον αρνείται να επιτρέψει να φθάσουν. Για να ντρέπονται οι συνένοχες κυβερνήσεις. Για να μην έχουν διαφυγή τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης. Για να ξέρουν οι δήμιοι ότι ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ.

Ενα άτομο που το μοιράζεται αυτό δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Χιλιάδες, εκατομμύρια, ΝΑΙ.

Μην κρατάτε αυτό το κείμενο για τον εαυτό σας. Μην είστε συνένοχοι στη σιωπή.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ...».