ΚΟΥΒΑ 2026
Ακόμα πιο δυνατό το διεθνιστικό μήνυμα

Τη σημασία της αποστολής του ΠΑΜΕ στην Κούβα, η πρώτη τέτοια διεθνιστική πρωτοβουλία μετά την κλιμάκωση του αμερικανικού εμπάργκο και τον αποκλεισμό από τον ανεφοδιασμό πετρελαίου, αποτυπώνουν και τα ρεπορτάζ σε τοπικά ΜΜΕ.

Πριν ξεκινήσει η αποστολή, σχετική αναφορά έκανε το λατινοαμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο TELESUR, που βρέθηκε και στα γραφεία του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, παίρνοντας δηλώσεις από συνδικαλιστές για τη σημασία της αποστολής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σχετικά ρεπορτάζ δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Trabajadores» («Εργαζόμενοι») της CTC, όπως και σε μια σειρά ακόμα τοπικά Μέσα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κούβας κ.α.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη»: Αυτό το μήνυμα ταξιδεύει ακόμα πιο πλατιά μετά την επιστροφή του ΠΑΜΕ από το Νησί της Επανάστασης, κάνοντας τη φωνή του κουβανικού λαού ακόμα πιο δυνατή, προς όλο τον κόσμο.





    

