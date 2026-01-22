«ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ» ΤΟΥ ΝΤ. ΤΡΑΜΠ

Απορρίπτουν την πρόσκληση, μετά τη Γαλλία, Νορβηγία και Σουηδία

Τις οξυμένες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στον ευρωατλαντικό άξονα, αλλά και τη ρευστότητα της διεθνούς κατάστασης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο στο φόντο της διαπάλης για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία αντανακλούν οι αντιδράσεις χωρών απέναντι στο περιβόητο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», που αρχικά σχεδιάστηκε για την «ανοικοδόμηση» της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας - ουσιαστικά για τη διαιώνιση της κατοχής και τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο - παρουσιάστηκε στις 16 Γενάρη από τον Αμερικανό Πρόεδρο, με περιεχόμενο που παραπέμπει σαφώς σε ένα σχέδιο «υποκατάστασης» του ΟΗΕ.

Η πρώτη χώρα που είπε όχι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ήταν η Γαλλία, θεωρώντας πως υπονομεύει το πλαίσιο και τις αρχές του ΟΗΕ και δίνει υπερβολικά εκτεταμένες εξουσίες στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Χτες, ακολούθησαν η Νορβηγία και η Σουηδία.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η χώρα παραμένει προσηλωμένη στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ και της υπάρχουσας «ειρηνευτικής αρχιτεκτονικής».

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» είναι προβληματικό ως προς τους όρους και τη δομή του.

Η Ιταλία δεν έχει πάρει επίσημα θέση, ωστόσο χτες δημοσίευμα της «Corriere della Sera» ανέφερε πως η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», λόγω ανησυχίας ότι η συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα υπό την ηγεσία του αρχηγού μιας και μόνο χώρας «παραβιάζει το Σύνταγμα της Ιταλίας».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι, μιλώντας χθες στη δημόσια τηλεόραση RAI, παραδέχθηκε ότι «από την ανάγνωση του καταστατικού, προέκυψαν κάποια ασύμβατα στοιχεία με το Σύνταγμά μας. Αυτό δεν μας επιτρέπει, σίγουρα, να υπογράψουμε αύριο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, αλλά παραμένουμε ανοικτοί ως προς το όλο θέμα».

Η ίδια ωστόσο έσπευσε να προσθέσει ότι «η Ιταλία μπορεί να παίξει έναν ρόλο μοναδικής σημασίας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή» και ότι «δεν θεωρώ, επίσης, μια έξυπνη επιλογή από μέρους της Ιταλίας και της Ευρώπης να αυτοαποκλεισθούν από έναν οργανισμό ο οποίος, πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον».

Χτες ανακοινώθηκε εξάλλου ότι και ο πάπας Λέων είναι μεταξύ των ηγετών που προσκλήθηκαν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Στάση επιφύλαξης τηρούν προς το παρόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων, Γερμανία και Βρετανία.

Χτες βράδυ, το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών κυκλοφόρησε μία ανακοίνωση που ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ αποδέχτηκαν τις προσκλήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ρωσία και Κίνα, που έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων περίπου 60 χωρών, αποφεύγουν να πάρουν έως τώρα ξεκάθαρη θέση.

Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι έλαβε πρόσκληση, επισημαίνοντας εντούτοις πως υπερασπίζεται το διεθνές σύστημα «με επίκεντρο» τον ΟΗΕ και πως δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί με καμία χώρα για να αυξήσει την επιρροή της. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γκούο Τζιακούν δεν απάντησε χτες αν το Πεκίνο θα αποδεχθεί την πρόσκληση.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει να μελετήσει τα έγγραφα που μας στάλθηκαν και να διαβουλευτεί για το θέμα με τους στρατηγικούς μας εταίρους», δήλωσε χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν. «Μόνο μετά από αυτό θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην πρόσκληση», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ, παρότι αρχικά αντέδρασε σθεναρά στη συμμετοχή Τουρκίας και Κατάρ στο ΔΣ του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», χτες αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου.

Θετική ήταν η ανταπόκριση μεταξύ άλλων από Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Κοσσυφοπέδιο, ΗΑΕ, Μαρόκο, Βιετνάμ, Ουγγαρία, Καζακστάν, Αργεντινή, Μπαχρέιν.