ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στην κρατική καταστολή

Σε συνέντευξή του στο «Νews Nation» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο θέμα των μαζικών απολύσεων που έκανε στον δημόσιο τομέα με το «καλημέρα» της νέας κυβέρνησης και στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται στη Μινεσότα έναντι των πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Τραμπ αναφερόμενος στις απολύσεις που μεθοδεύτηκαν από το νεοσύστατο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), που είχε αρχικά επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Ιλον Μασκ, παραδέχθηκε πως έγιναν «εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων» στο πλαίσιο «προσπαθειών μετάβασης της οικονομίας από κρατικές επιχορηγήσεις σε «ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα». Ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε κόσμος επειδή «υπήρχαν 10 άτομα για την ίδια δουλειά» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι όσοι απολύθηκαν μετακινήθηκαν «στον ιδιωτικό τομέα όπου κερδίζουν δύο ή και τρεις φορές περισσότερα».

Σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις κατά των πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης μητέρας Ρενέ Νικόλ Γκουντ από άνδρα της υπηρεσίας στη Μινεάπολη στις 8/1, ο Τραμπ είπε πως πρόκειται για «επαγγελματίες πληρωμένους ανθρώπους που διοργανώνουν διαδηλώσεις κατά των απελάσεων», αμφισβητώντας πως πρόκειται για κατοίκους της πολιτείας. Με την αφορμή αυτή δεν παρέλειψε να επιτεθεί κατά της σομαλικής κοινότητας που ζει στη Μινεσότα και τη «Δημοκρατική» βουλευτή (σομαλικής καταγωγής) Ιλχάν Ομάρ, λέγοντας πως προέρχεται «από μία χώρα που δεν έχει καν κυβέρνηση».

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες απειλές του για ανάπτυξη στρατού στη Μινεσότα με βάση τον νόμο περί πάταξης εξεγέρσεων, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν είναι έτοιμος να τον επικαλεστεί.

Νέες διαμαρτυρίες

Αργά το βράδυ της Τρίτης - ξημερώματα Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκαν σε εκατοντάδες πόλεις των ΗΠΑ διαδηλώσεις από εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές που αντιτίθενται στην πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μία από τις πιο μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις έγινε στο Κλίβελαντ του Οχάιο με σύνθημα «Οχι μίσος, όχι φόβος, οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ» και αντίστοιχα δυναμική ήταν η πορεία μαθητών στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε την τρομοκρατία της ICE».