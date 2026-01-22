ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Εβδομη κατάσχεση τάνκερ από τις ΗΠΑ

«Την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι το μόνο πετρέλαιο που θα εξέρχεται από τη Βενεζουέλα θα είναι πετρέλαιο που θα συντονίζεται σωστά και νόμιμα» δείχνει η νέα - έβδομη κατά σειρά - κατάσχεση τάνκερ στην οποία προχώρησαν οι Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ προχτές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αρμόδιας για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom) Διοίκησης στην πλατφόρμα Χ, «δεν υπήρξαν απρόοπτα».

Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο φέρει το όνομα «Sagitta» και σύμφωνα με τη SOUTHCOM «λειτούργησε σε αντίθεση με την καθιερωμένη καραντίνα του Προέδρου Τραμπ για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις στην Καραϊβική».

Το δε Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρει πως το «Sagitta» είναι πλοίο με σημαία Παναμά και ανήκει στην Sunne Co Limited, η οποία κατέχει επίσης πολλά άλλα πλοία που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ανήκει σε «σκιώδη» στόλο που εμπλέκεται στην εμπορία πετρελαίου με χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, όπως Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα.

Αναφορές περί «μυστικού ηχητικού όπλου»

Επίσης σε συνέντευξη που έδωσε στις 20/1 στο καλωδιακό ειδησεογραφικό κανάλι «Νews Nation» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τη χρήση μυστικών και άλλων όπλων που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους οι ΗΠΑ, τονίζοντας πως ένα «μυστικό ηχητικό όπλο» χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση απαγωγής του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στο Καράκας από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και το διαθέτουν μόνο αυτές.

Η αναφορά του αυτή χτύπησε «καμπανάκι» στο Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, αφενός να ζητά περισσότερες πληροφορίες, αφετέρου να επισημαίνει με νόημα πως η Ρωσία έχει «ειδικές υπηρεσίες που δουλεύουν» με καθήκον να «παίρνουν περισσότερες πληροφορίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Fox News», πρόκειται για όπλο με εκκωφαντικό θόρυβο που όσοι τον αντιμετώπισαν ένιωθαν «πως γινόταν έκρηξη μέσα στο κεφάλι τους».