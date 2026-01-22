ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΣ

Αμεσες «διαπραγματεύσεις» για απόκτηση της Γροιλανδίας απαίτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ακολούθησαν ανακοινώσεις για «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για Γροιλανδία - Αρκτική και μη επιβολή των δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη

Με τον Πρόεδρο των ΗΠΑνα εμφανίζεται στο βήμα και να απαιτεί από τους «συμμάχους» στονα παραδώσουν τηως «αντάλλαγμα» για την «προσφορά» των ΗΠΑ στην ιμπεριαλιστική «συμμαχία», συνεχίστηκαν χθες οι εργασίες τουστοόπου φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά έρχεται απροκάλυπτα στην επιφάνεια ο λυσσαλέος ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός για το «μοίρασμα» αγορών, σφαιρών επιρροής, πρώτων υλών, διαδρομών εμπορευμάτων και Ενέργειας και για την αλλαγή συνόρων.

Προτάσσοντας συνεχώς τη συντριπτική στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ έναντι της Δανίας - η οποία «είναι μια όμορφη αλλά μικρή χώρα» (βλέπε Ελλάδα) - και άλλων ΝΑΤΟικών «συμμάχων», ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν «άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας», που αποτελεί αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος.

Ξεκαθάρισε δε επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θέλουν την κυριότητα της Γροιλανδίας, «δικαιώματα, τίτλους και ιδιοκτησία».

«Οπως ακριβώς έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη σε όλη την Ιστορία μας, όπως έχουν κάνει πολλά από τα ευρωπαϊκά έθνη», υπογράμμισε με νόημα, αναφερόμενος στην αιματοβαμμένη Ιστορία των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών.

Μπορεί ο Τραμπ να ισχυρίστηκε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει «βία» για να αρπάξουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία από τη Δανία, ωστόσο σε κάθε του φράση τόνισε την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή - επισήμανση με «παραλήπτες» εντός και εκτός ΕΕ - και ...τι θα ήταν το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ.

«Πιθανότατα δεν θα καταφέρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, εκεί θα ήμασταν ειλικρινά ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό», είπε, και πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία».

Αφού διαφήμισε τη «συμβολή» του στην κατακόρυφη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ των κρατών - μελών και τις διαχρονικά υψηλές στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ, είπε πως «με όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε, με όλο το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα, δεν ξέρω αν (το ΝΑΤΟ) θα ήταν εκεί για εμάς. Δεν είναι εκεί για εμάς στη Γροιλανδία».

«Εχουμε πληρώσει τόσα χρόνια για το ΝΑΤΟ και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι, τη Γροιλανδία». Το μόνο που ζητά, είπε, «είναι ένα κομμάτι πάγου, κρύο και σε κακή τοποθεσία, που μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια ειρήνη και την προστασία του κόσμου».

«Μπορείτε να πείτε "ναι" και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες, ή μπορείτε να πείτε "όχι" και θα το θυμόμαστε», απείλησε ο Τραμπ.

«Είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σε σύγκριση με αυτά που τους έχουμε δώσει εδώ και πολλές δεκαετίες», υπογράμμισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τι είδους λυκοσυμμαχίες είναι οι ιμπεριαλιστικές «συμμαχίες» τύπου ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.λπ., και δίνοντας μια αποστομωτική απάντηση στις ελληνικές κυβερνήσεις, που επικαλούνται τους «παραδοσιακούς συμμάχους» και τη «σταθερότητα» για να συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να εμπλέκουν σε μεγάλους κινδύνους τον λαό, προωθώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Οπως χαρακτηριστικά υπενθύμισε ο «σύμμαχος» Τραμπ, «χωρίς εμάς, πολλές χώρες δεν υπάρχουν καν. Και χωρίς τον στρατό μας, που είναι ο ισχυρότερος, θα αντιμετωπίζατε απειλές που δεν φαντάζεστε»...

Ανακοινώσεις για «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για Γροιλανδία και Αρκτική

Αργότερα χθες το βράδυ, μετά τη συνάντησή του με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη διαμόρφωση ενός πλαισίου «μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και «ολόκληρη την Αρκτική», ενώ σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει τους δασμούς που είχε αναγγείλει σε 8 ευρωπαϊκά κράτη που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε άσκηση.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας που αφορά τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή. Αυτή η λύση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για όλα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

«Με βάση αυτήν την κατανόηση», πρόσθεσε, «δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Πραγματοποιούνται επιπλέον συζητήσεις σχετικά με το "Golden Dome", όπως αυτό συνδέεται με τη Γροιλανδία».

Ανακοίνωσε εξάλλου ότι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Σήμερα η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν χαρακτήρισε «μεμονωμένα θετικό» ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε να μη χρησιμοποιήσει βία στη Γροιλανδία, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι φαίνεται αποφασισμένος να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής, πρόσθεσε.

Ο Ράσμουσεν είπε ότι οι φιλοδοξίες της Ουάσιγκτον εξακολουθούν να θέτουν ανοιχτά ερωτήματα, δεδομένης της συμμετοχής της Δανίας - και κατ' επέκταση της Γροιλανδίας - στο ΝΑΤΟ, αλλά και δεδομένου ότι η Δανία έχει κρατήσει την κινεζική επιρροή μακριά από τη Γροιλανδία.

Η σημερινή έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ακόμα και μετά την υπαναχώρηση του Προέδρου των ΗΠΑ από τις απειλές του για επιβολή δασμών σε ορισμένες χώρες λόγω της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τη διεξαγωγή της έκτακτης Συνόδου είχε προαναγγείλει την Κυριακή ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα, «για περαιτέρω συντονισμό, δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων» σχετικά με τη Γροιλανδία.

Το δε Eυρωκοινοβούλιο μετέθεσε για αργότερα την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, ωστόσο οι συνομιλίες σε «τεχνικό και πολιτικό επίπεδο» συνεχίζονται, όπως επιβεβαίωσε ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μ. Σέφτσοβιτς, ο οποίος συναντήθηκε με τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, στο Νταβός.

Η Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της σε ψηφοφορίες στις 26 - 27 Γενάρη, ωστόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής (πριν τις ανακοινώσεις Τραμπ περί μη επιβολής δασμών) δήλωσε χθες ότι οι εργασίες αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, καθώς οι απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες αντιβαίνουν στους όρους της συμφωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα συζητούσε τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα» της ΕΕ, το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΕ να περιορίσει ουσιαστικά την πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στην ενιαία αγορά της, να τις αποκλείσει από διαγωνισμούς, να μειώσει τη ροή αγαθών και κεφαλαίων και να περιορίσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ενωση.

Αντίστοιχα - πάντα πριν τις χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις Τραμπ - δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Γερμανία έχει ενωθεί με τη Γαλλία, δηλώνοντας ότι θα ζητούσε από την Επιτροπή να εξετάσει την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Ενάντια στον Καταναγκασμό (Anti-Coercion Instrument) στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής.

«Χωρίς επιστροφή» οι βαθιές αντιθέσεις ΗΠΑ - ΕΕ

Μήνυμα ότι η ΕΕ «είναι έτοιμη να απαντήσει αν χρειαστεί» απηύθυνε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, για να προσθέσει ωστόσο ότι «η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις».

Σε κάθε περίπτωση «βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι» και «δεν υπάρχει επιστροφή στην παγκόσμια τάξη που η Ευρώπη οικοδόμησε με τις ΗΠΑ», ξεκαθάρισε, αναφερόμενη στις βαθιές αντιθέσεις που εκφράζονται μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, αλλά και στην ανάδυση νέων ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων στον κόσμο.

«Η μετατόπιση στη διεθνή τάξη δεν είναι μόνο συγκλονιστική, είναι και μόνιμη», είπε η φον ντερ Λάιεν, «ανακαλύπτοντας» ξαφνικά ότι «ζούμε σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή δύναμη» και «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως είναι τώρα».

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι η ΕΕ ετοιμάζει μια «τεράστια αύξηση ευρωπαϊκών επενδύσεων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και των υποδομών» στη Γροιλανδία, και επιπλέον θα ενισχύσει «τις ρυθμίσεις ασφαλείας μας» με τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νορβηγία και την Ισλανδία και θα εργαστεί πάνω σε μια «νέα στρατηγική ασφαλείας» τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά της η Γαλλία ζητάει μια άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και είναι έτοιμη να συμβάλει σ' αυτήν, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Μια άσκηση του ΝΑΤΟ θα επέτρεπε να συμμετάσχει η Ουάσιγκτον και να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι «παίρνουν στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική».

Στο μεταξύ, Γερμανία και Ιταλία θα παροτρύνουν τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Μάρτη, να προχωρήσουν στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν ακόμα πιο πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το «Reuters».

Το έγγραφο τονίζει πως διακυβεύονται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων και η κυριαρχία της ΕΕ, καθώς νέοι ανταγωνιστές αυξάνουν την παγκόσμια επιρροή τους και το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ - Κίνας έχει διευρυνθεί.

Ρούτε: «Το κύριο ζήτημα δεν είναι η Γροιλανδία, είναι η Ουκρανία»

«Τώρα το κύριο ζήτημα είναι η Ουκρανία», είπε χθες από το Νταβός ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε, τονίζοντας ότι η Ουκρανία «χρειάζεται την υποστήριξή μας τώρα, αύριο και μεθαύριο.

Ο Ρούτε επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική «πρόκληση» από τη Ρωσία.

Στο Νταβός ο γγ του ΝΑΤΟ κλήθηκε επανειλημμένα να σχολιάσει το θέμα της Γροιλανδίας, αλλά επέμεινε ότι ο ρόλος του απαιτούσε «να κρατήσει τις απόψεις του για τον εαυτό του και να συνεργαστεί με άλλους ηγέτες κατ' ιδίαν».

Ακυρώθηκε η ανακοίνωση του ...«σχεδίου ευημερίας» της Ουκρανίας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για το WEF στο Νταβός ανακοίνωση ενός «σχεδίου ευημερίας» - δηλαδή επενδύσεων των μονοπωλιακών ομίλων - ύψους 800 δισ. δολαρίων μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Κανείς δεν έχει καμία διάθεση να σκηνοθετήσει ένα μεγάλο θέαμα γύρω από μια συμφωνία με τον Τραμπ αυτήν τη στιγμή», δήλωσε άλλος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η διαμάχη για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε «επισκιάσει» τις συζητήσεις που είχαν στο επίκεντρό τους την Ουκρανία.

Μάλιστα ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι επρόκειτο να μεταβεί στο Νταβός, αλλά παρέμεινε στο Κίεβο.

Σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, μεταβαίνει στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν, μετά από αίτημα της Ρωσίας.

Ο Γουίτκοφ ισχυρίστηκε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες 6 έως 8 βδομάδες» και «ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε κάτι καλό να ανακοινώσουμε». Μάλιστα έκανε λόγο για «μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες γύρω από το εδαφικό ζήτημα».