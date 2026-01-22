ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέα αιματοκυλίσματα σε άμαχο πληθυσμό

Νέα αύξηση του αριθμού των δεκάδων χιλιάδων νεκρών - υπολογίζεται ότι μαζί με τους αγνοούμενους ξεπερνούν τις 80.000 - προκάλεσαν χθες καινούργιες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε νότια, κεντρική και βόρεια Λωρίδα της Γάζας, πέραν της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», που συνιστά άτυπα «σύνορα» κατοχής και διχοτόμησης, με το 53% του εδάφους υπό τον έλεγχο των κατοχικών δυνάμεων.

Χτες νοσοκομεία της Γάζας ανακοίνωσαν ότι πήραν 6 τραυματίες και τα πτώματα 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν το χάραμα.

Παλαιστινιακά ΜΜΕ ανέφεραν ότι μεταξύ των 11 νεκρών ήταν ένας 13χρονος έφηβος και μία 32χρονη μητέρα, που σκοτώθηκαν εν ψυχρώ κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιούνις.

Επιπλέον, 3 μέλη μιας οικογένειας - ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί - σκοτώθηκαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Ντέιρ Αλ Μπαλάχ, ενώ άλλοι 3 άμαχοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ. Την ίδια τύχη είχαν λίγες ώρες αργότερα και 3 δημοσιογράφοι που δούλευαν για λογαριασμό αιγυπτιακής κυβερνητικής οργάνωσης αρωγής (Egyptian Relief Committee) κοντά στην περιοχή Ζάχρα της κεντρικής Γάζας.

Θέμα αφοπλισμού της Χαμάς έθεσε ξανά ο Τραμπ

Στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς αναφέρθηκε χτες στο Διεθνές Φόρουμ του Νταβός ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» αλλά υπάρχουν «μικρές καταστάσεις όπως η Χαμάς, που συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα» αλλά δεν είναι εύκολο, «γιατί γεννήθηκαν με το όπλο στο χέρι τους». Στη συνέχεια είπε πως «θα γνωρίζουμε» αν θα προχωρήσουν στον αφοπλισμό ή όχι «μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, ή το πολύ σε τρεις βδομάδες». Αν δεν το κάνουν μέχρι τότε, εκτίμησε ότι «δεν θα το κάνουν» και τότε «θα τιναχθούν στον αέρα πολύ γρήγορα».

Ισχυρίστηκε δε πως «πολλές από τις 59 χώρες» που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην «ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα» και να έρθουν «και να βγάλουν τη Χαμάς» λένε πως «θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν».

Επιδρομές του Ισραήλ και στον Λίβανο

Στο φόντο των επιθέσεων αυτών, οι κάτοικοι χωριών του νότιου Λιβάνου πλήρωσαν το δικό τους ακριβό τίμημα των ισραηλινών επιθέσεων, κατά παράβαση και της εκεί εκεχειρίας που υποτίθεται ότις τηρείται από τις 27 Νοέμβρη 2024. Τουλάχιστον 2 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές με drones, στα περίχωρα της Τύρου και της Σιδώνας.