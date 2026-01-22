ΙΡΑΝ

«Προειδοποιήσεις» στο φόντο νέας αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας

Αυστηρή «προειδοποίηση» προς ΗΠΑ, Ισραήλ και «συμμάχους» τους που επεξεργάζονται επιθετικά σχέδια έναντι του Ιράν, χωρίς να τους κατονομάσει, απηύθυνε χτες ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, στο φόντο νέας αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας στον Περσικό Κόλπο και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα WSJ επισημαίνει ότι δεν απειλεί, αλλά ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που επιχειρηθούν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν οι Ενοπλες Δυνάμεις του θα απαντήσουν «με όσα μέσα διαθέτουν» κατά των εισβολέων, «σε αντίθεση με την αυτοσυγκράτηση που επέδειξε το Ιράν τον Ιούνη του 2025».

«Αυτό δεν είναι απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που νιώθω ότι πρέπει να μεταφέρω ρητά, γιατί ως διπλωμάτης και βετεράνος απεχθάνομαι τον πόλεμο», συνέχισε.

Προειδοποίησε δε ότι «μια ολική αντιπαράθεση θα είναι σίγουρα άγρια και θα διαρκέσει πολύ, πολύ περισσότερο από τα φανταστικά χρονοδιαγράμματα που το Ισραήλ και οι πληρεξούσιοί του προσπαθούν να μεταφέρουν στον Λευκό Οίκο». Και πρόσθεσε πως «σίγουρα θα κατακλύσει την ευρύτερη περιοχή, και θα έχει αντίκτυπο στους απλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Τουλάχιστον 3.117 νεκροί σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση

Χτες το βράδυ για πρώτη φορά η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αριθμό θυμάτων κατά τις συγκρούσεις και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σάρωσαν εκατοντάδες πόλεις της χώρας από τις 28 Δεκέμβρη και τις δύο πρώτες βδομάδες του Γενάρη.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, κατά τα επεισόδια σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3.117 άτομα.

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα από τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί έκανε τις παραπάνω προειδοποιήσεις με αφορμή τη νέα στρατιωτική κινητικότητα που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες, μετά τη δραματική κλιμάκωση των αμερικανικών απειλών την περασμένη βδομάδα, που για την ώρα δεν έχουν μετουσιωθεί σε επιθέσεις.

Χτες το «Αssociated Ρress» επικαλούμενο αμερικανικές στρατιωτικές πηγές μετέδωσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» πέρασε τα Στενά της Μαλάκκα στην Ινδονησία και κατευθύνεται δυτικά, προς τον Ινδικό Ωκεανό. Το πρακτορείο τόνισε πως οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν (πιθανώς σκόπιμα) αν το αεροπλανοφόρο - που συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά - κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι το σκάφος και η αρμάδα του θα μπορούσαν να βρεθούν στην επίμαχη περιοχή «τις επόμενες μέρες».

Επιπλέον, από το περασμένο 48ωρο οι ΗΠΑ μετέφεραν σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή ενισχύσεις μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15E Strike Eagle, ενώ καταγράφηκε και κινητικότητα σε αντιπυραυλικά συστήματα HIMARS.

Επίσης, χτες ο Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, επισκέφτηκε την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ, από όπου δήλωσε ότι οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν κατά οποιουδήποτε εχθρού» θέτει «απειλή» κατά της χώρας.

Στη βάση αυτή, την τρέχουσα εβδομάδα προστέθηκαν 3 αμερικανικά F-35, αυξάνοντας το σύνολο των μαχητικών αυτού του τύπου τα οποία κατέχει η ισραηλινή Αεροπορία σε 48.

Ιρανική «επίθεση» καταγγέλλουν Ιρανοί Κούρδοι στο βόρειο Ιράκ

Στο μεταξύ, χτες Ιρανοί Κούρδοι «αυτονομιστές», που ανήκουν στην οργάνωση «Κόμμα Ελεύθερου Κουρδιστάν» (PAK) και δρουν στο αυτόνομο Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, υποστήριξαν ότι ιρανικό drone και πύραυλος χτύπησαν μία από τις βάσεις τους κοντά στο Ερμπίλ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ενόπλου τους.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, που στο παρελθόν έχει μεταδώσει πληροφορίες για ανάλογες επιθέσεις του ιρανικού στρατού εναντίον Κούρδων «αυτονομιστών», χτες δεν μετέδωσε τίποτα.