ΣΥΡΙΑ

Συγκρούσεις και μετά τη νέα εκεχειρία

Ρευστή και τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια και Βορειοανατολική Συρία, με τις δυνάμεις του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα να επιχειρούν να ελέγξουν όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχο των Κούρδων ενόπλων των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF).

Μετά την ανακοίνωση ακόμη μίας «συμφωνίας» κυβέρνησης και SDF για τετραήμερη εκεχειρία αργά το βράδυ της Τρίτης 20/1, ξέσπασαν χτες συγκρούσεις ανάμεσα στον συριακό στρατό και τους Κούρδους, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 20.

Το ίδιο 24ωρο ο συριακός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο του τεράστιου καταυλισμού - φυλακή αλ Χολ (al Hol), όπου το 2019 κρατούνταν πάνω από 73.000 γυναικόπαιδα τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» και σήμερα παραμένουν περίπου 24.000 (οι 14.500 Σύροι και 3.000 Ιρακινοί).

Εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Αμυνας τόνισε πως ο στόχος είναι να πάρει τον έλεγχο όλων των φυλακών.

Αργότερα χτες το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός απομάκρυνε 150 από τους πιο επικίνδυνους τζιχαντιστές από φυλακές της Συρίας στο Ιράκ, δείχνοντας ότι δεν εμπιστεύεται στην παρούσα φάση τις τελικές προθέσεις ή τις ικανότητες του συριακού στρατού.

Νέα επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν

Η κατάσταση στη Συρία συζητήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες από τους Προέδρους ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ και Τουρκίας, Ρ.Τ. Ερντογάν. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία, ότι η ενότητα, η αρμονία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία», ανέφερε σε δήλωσή της η τουρκική προεδρία. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει πως είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ερντογάν, χωρίς να επεκταθεί. Επίσης, ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να συντονίζεται» με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη Γάζα (παρά τις γνωστές αρνητικές αντιδράσεις του Ισραήλ).

Η Συρία απασχόλησε και αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν.