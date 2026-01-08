ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει», να παρθεί πίσω η απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή

Η τρομοκρατία και η απόλυση του συναδέλφου δεν θα περάσουν»: Το ξεκάθαρο και αποφασιστικό αυτό μήνυμα έστειλαν εργαζόμενοι και συνδικάτα με μαχητική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν χθες στην Επιθεώρηση Εργασίας Αμφισσας, απαιτώντας την ανάκληση της παράνομης και εκδικητικής απόλυσης συνδικαλιστή εργαζόμενου από την εταιρεία «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» στη Φωκίδα.

Δίνοντας συνέχεια στην πλατιά αλληλεγγύη και στήριξη που εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή της απόλυσης, συνδικάτα και φορείς ανταποκρίθηκαν και αυτήν τη φορά στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας. Εδωσαν δυναμικό «παρών» έξω από την Επιθεώρηση Εργασίας Αμφισσας, όπου είχε οριστεί τριμερής συνάντηση με αίτημα την ανάκληση της απόλυσης, στην οποία η εργοδοσία, συνεχίζοντας την προκλητική της στάση, δεν παρευρέθηκε. Αντίθετα επέλεξε να καταθέσει υπόμνημα με ανυπόστατα και σαθρά επιχειρήματα, που ούτε καν προσήλθε να τα στηρίξει, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο το πόσο εκτεθειμένη είναι.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπροσωπείες των Εργατικών Κέντρων Φωκίδας, Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας και Λιβαδειάς, υλοποιώντας την απόφαση που είχαν πάρει σε κοινή σύσκεψη στη Χαλκίδα, να κάνουν δική τους υπόθεση την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου συνδικαλιστή. Επίσης παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Βασίλη Σταμούλη, που από την πρώτη στιγμή στέκεται στο πλευρό του απολυμένου και συνολικά των εργαζομένων στις «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου», ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, εκπρόσωποι σωματείων και φορέων της περιοχής. Παράλληλα οι εκπρόσωποι των συνδικάτων με μαχητική πορεία στο κέντρο της Αμφισσας, με παλμό και συνθήματα, κάλεσαν να δυναμώσει η αλληλεγγύη και έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα ότι «η τρομοκρατία και η απόλυση του συναδέλφου δεν θα περάσουν».

Ξεκαθάρισαν ότι η συγκεκριμένη απόλυση αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη, καθώς πρόκειται για «χτύπημα» στο δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και συνδικαλιστικής δράσης. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ταμίας του Σωματείου Χειριστών Φωκίδας, απολύθηκε μετά από 25 χρόνια εργασίας στις «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου», την ώρα που πρωτοστατούσε στη δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου και στην ανάπτυξη διεκδικήσεων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ενός επιχειρησιακού σωματείου στο οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος και που τελικά οι συνάδελφοί του κατάφεραν να του δώσουν «σάρκα και οστά». Και ήταν αυτή η δράση του που «ενόχλησε» την εργοδοσία, η οποία συνεχίζει να βάζει εμπόδια και να επιδιώκει να επιβάλει «σιωπητήριο» στις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Το γεγονός ότι με την απόλυση του συνδικαλιστή εργαζόμενου, επικαλούμενη ότι μετά από 25 χρόνια δουλειάς «δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του», η εργοδοσία στις «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου» επιδιώκει να επιβάλει συνθήκες τρομοκρατίας στους εργαζόμενους, αναδείχθηκε και μέσα από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των συνδικάτων και της νομικής εκπροσώπησής τους στη συζήτηση που έγινε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Το ίδιο ανυπόστατα και σαθρά ήταν και τα επιχειρήματα που περιλάμβανε το υπόμνημα που κατατέθηκε από την πλευρά της εργοδοσίας, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επικαλείται πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε την ιδιότητα του ταμία στο Σωματείο Χειριστών Φωκίδας, αλλά του απλού μέλους.

Η προκλητική στάση της εργοδοσίας, που και στην πρώτη συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας - η οποία αναβλήθηκε - και στη χθεσινή απέφυγε να παρευρεθεί και να υπερασπιστεί τα επιχειρήματά της, δείχνει πόσο εκτεθειμένη είναι. Μάλιστα η δικαιολογία που επικαλέστηκε και τις δύο φορές, ότι «δεν μπορούσε να παρευρεθεί εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών», την εκθέτει ακόμα περισσότερο, καθώς την ίδια στιγμή εκπρόσωποι συνδικάτων από Χαλκίδα, Λαμία, Λιβαδειά και Θήβα, αλλά και από την Αθήνα, ταξίδεψαν κανονικά και έδωσαν το «παρών».

Τα Εργατικά Κέντρα της Στερεάς και της Εύβοιας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της περιοχής περιμένουν πλέον την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Αμφισσας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν τον αγώνα για την ανάκληση της παράνομης και εκδικητικής απόλυσης του συναδέλφου τους.