ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μαζική η χθεσινή απεργία, από αύριο επιστρέφουν οι πωλητές στους πάγκους

Την αναστολή της απεργίας που ξεκίνησε χθες, με πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής, αποφάσισαν χθες το βράδυ οι διοικήσεις της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών και των Ομοσπονδιών, καθώς έκριναν ως «θετικό» το κλίμα των συναντήσεων με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Η συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο έγινε το πρωί, στη διάρκεια της μαζικής απεργιακής συγκέντρωσης έξω από το υπουργείο. Μετά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων ανέφεραν ότι το υπουργείο δέχτηκε τα αιτήματά τους, όμως το «αγκάθι» - όπως το αποκάλεσαν - είναι τα αιτήματα που απευθύνουν προς το υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας να αποσυρθούν τα ψηφιακά δελτία αποστολής στις λαϊκές αγορές, να καταργηθούν φορολογικά μέτρα που λεηλατούν το εισόδημά τους κ.λπ.

Μετά τη δεύτερη συνάντηση, αργά το απόγευμα με το υπουργείο Οικονομικών, προέκυψε η απόφαση αναστολής της απεργίας, με μόνη δέσμευση από τη μεριά της κυβέρνησης την επανεξέταση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Με βάση την απόφαση αυτή οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ωστόσο δεν θα υλοποιηθεί ο αρχικά προγραμματισμένος αποκλεισμός της λαχαναγοράς στου Ρέντη. Οι παραγωγοί και οι πωλητές θα επιστρέψουν στους πάγκους τους από αύριο Παρασκευή. Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση, θα ξεκινήσουν νέες κινητοποιήσεις.

Στόχος η μεγαλύτερη προσαρμογή στο επιχειρηματικό μοντέλο

Από το βήμα της χθεσινής πρωινής συγκέντρωσης μίλησε μεταξύ άλλων οτονίζοντας ότι στόχος της πολιτικής που προωθείται είναι οι λαϊκές αγορές να προσαρμοστούν ταχύτερα σε ένα πιο «επιχειρηματικό» μοντέλο, μακριά από τη λογική της προσφοράς φτηνών και καλής ποιότητας προϊόντων και της λειτουργίας τους ως μιας διεξόδου για τη μικρή αγροτική παραγωγή.

Και προέβαλε τις διεκδικήσεις της Επιτροπής: Να αποσυρθούν τα ψηφιακά δελτία αποστολής, κατάργηση του νέου φορολογικού νόμου και κάθε είδους τεκμηρίου φορολόγησης, μοναδική πηγή φορολόγησης να είναι τα βιβλία εσόδων - εξόδων, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής κ.ά.

Τη στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα των παραγωγών και πωλητών μετέφερε ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Τσοκάνης. Τους κάλεσε να μην παρασυρθούν από ψεύτικες υποσχέσεις, καθώς «εκείνο που θέλουν είναι να σας πετάξουν έξω από το επάγγελμα», γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των σούπερ μάρκετ. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, σημείωσε, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν ακόμα ο Κώστας Κακαράντζας, συνταξιούχος, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, και ο Νίκος Σφαντός, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα

MotionTeam

Αυτοκινητοπορεία που ξεκίνησε από τον χώρο της λαϊκής αγοράς στην Τούμπα και κατέληξε στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα πραγματοποίησαν χθες παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη.

Με μια μαζική πορεία με περισσότερα από 200 οχήματα οι παραγωγοί και πωλητές έφτασαν στο μπλόκο των αγροτών, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο στήριξη στον αγώνα τους.

Καθολική ήταν η συμμετοχή στην απεργία και στην Πάτρα, ενώ πραγματοποιήθηκε δυναμική κινητοποίηση στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ξεκινώντας με συγκέντρωση στον χώρο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί λαϊκή, με πορεία με τα αυτοκίνητά τους έφτασαν στην Περιφέρεια. Ξεκαθάρισαν ότι ο αγώνας τους αποτελεί μονόδρομο, καθώς η καθημερινή πίεση από την ακρίβεια, το κόστος παραγωγής και λειτουργίας, την υπερφορολόγηση και τα διαρκώς αυξανόμενα έξοδα διαμορφώνει συνθήκες εξαφάνισής τους.

«Εμείς πουλάμε προϊόντα χαμηλής τιμής, όμως αυτά φτάνουν ακριβά στον καταναλωτή, στα λαϊκά στρώματα, λόγω των πολιτικών επιλογών διαχρονικά που φορτώνουν κόστη σε κάθε στάδιο», σημείωσαν μεταξύ άλλων. Εξήγησαν ότι τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στα άδεια πορτοφόλια των ίδιων αλλά και στην πίεση που δέχονται και τα λαϊκά στρώματα, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να δεχτούν τον αφανισμό τους από τα χωράφια και τους πάγκους.

«Ολοι μαζί ενωμένοι προχωράμε», τόνισαν στην παρέμβασή τους, απαιτώντας και από την περιφερειακή αρχή άμεσα να στηρίξει τα αιτήματά τους.