ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αφραγκοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, απαιτούν την καταβολή των επιδομάτων

Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΥΠΑ και στα ΕΛΤΑ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας των εποχικών εργαζομένων της θερινής περιόδου, καθώς και στην παραλαβή των προπληρωμένων καρτών τους.

Με χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους στο νησί να μένουν ουσιαστικά χωρίς «μία», ακόμα και από τα ψίχουλα του επιδόματος ανεργίας, το συνδικάτο με την παρέμβασή του απαίτησε να παρθούν εδώ και τώρα συγκεκριμένα μέτρα:

Αμεσα να παραλάβουν τις προπληρωμένες κάρτες όσοι εργαζόμενοι δεν τις έχουν παραλάβει ακόμα. Αμεσα η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας να καταβάλουν τα χρήματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι από το ταμείο ανεργίας. Να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι, χωρίς άλλα εμπόδια και προϋποθέσεις. Κάλυψη των εποχικών εργαζομένων για όλο το διάστημα της ανεργίας μέχρι την έναρξη της θερινής περιόδου. Αύξηση του επιδόματος στα 600 ευρώ.