ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Κυριακή η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 11 Γενάρη στις 10.30 π.μ. στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, 2ος όροφος, πλατεία Κάνιγγος) πραγματοποιείται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών στην αίθουσα της ΟΓΕ στον 4ο όροφο του ίδιου κτιρίου, από ομάδα ειδικών, προσφορά από τον Σύλλογο του ΣΕΜΙΣΕΑ.

Μετά το τέλος της συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν μουσική εκδήλωση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

«Οργανώνουμε τις εκλογές του Συλλόγου, να είναι βήμα μαζικοποίησης και ενίσχυσης του Συλλόγου με πολλά νέα μέλη και νέα παραρτήματα στις περιοχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο δύσκολα που έρχονται», σημειώνεται στο κάλεσμα. Ο Σύλλογος ενώνει όλους τους γονείς και κηδεμόνες, τις οικογένειες των ΑμεΑ, των χρονίως πασχόντων, των βαριά αναπήρων από όλες τις κατηγορίες, από τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής, τα ιδρύματα και τις διαφορετικές παθήσεις.