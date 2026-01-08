ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Απαιτεί χώρο στέγασής του στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Να του παραχωρηθεί ο χώρος που έχει ανάγκη για τη λειτουργία του στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας (ΕΚΚ), απαιτεί από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του ΕΚΚ το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας.

Χθες το Σωματείο πραγματοποίησε μαζική εκδήλωση - κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στον διάδρομο του 3ου ορόφου του ΕΚΚ, αφού ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΕΚΚ είχαν κλειδώσει όλες τις αίθουσες, μεταξύ τους και αυτή όπου στεγαζόταν ο Σύλλογος μέχρι πρόσφατα!

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΕΚΚ προσπαθούν «να βάλουν εμπόδια στην οργανωμένη διεκδίκηση, που έχει πάρει χαρακτηριστικά ξεσηκωμού», τη στιγμή που συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και λαός αντιμετωπίζουν την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου, και απαιτεί μόνιμο χώρο στέγασής του, αίτημα που εκκρεμεί από το 2023!

«Καλούμε και τα μέλη της πλειοψηφίας του ΕΚ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) να πάρουν θέση και να απαιτήσουν συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να μας χορηγηθεί ο χώρος που δικαιούμαστε», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το Σωματείο, προσθέτοντας:

«Το Εργατικό Κέντρο χτίστηκε από τις εισφορές μας και ανήκει στα σωματεία - μέλη του. Μέλη του οποίου είναι και τα συνταξιουχικά σωματεία, που αποτελούνται από συνταξιούχους που έχουν πληρώσει εισφορές στον εργασιακό τους βίο για την ανέγερση και λειτουργία των Εργατικών Κέντρων».

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας ευχαριστεί τα συνταξιουχικά σωματεία (ΟΑΕΕ Μεσσηνίας, Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, Εκπαιδευτικών και τα παραρτήματα ΔΕΚΟ Τραπεζών και ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ) που συμμετείχαν στη χθεσινή εκδήλωσή του, και κλείνοντας καλεί σε νέα κινητοποίηση για το θέμα των γραφείων του, την Τετάρτη 14 Γενάρη στις 10 π.μ., και σε συγκέντρωση στον ίδιο χώρο (3ος όροφος ΕΚΚ).