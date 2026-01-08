Συνεχίζονται οι παραστάσεις από τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της επιτυχημένης και επίκαιρης «Αγίας Ιωάννας των Σφαγείων» του Μπέρτολτ Μπρεχτ από τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ, το «Θέατρο από εργάτες για εργάτες»:

- Το Σάββατο 10 Γενάρη στις 7 μ.μ. στον Δημοτικό Κινηματογράφο Βύρωνα «Νέα Ελβετία» (πρώην «Λουίζα»).

- Την Κυριακή 11 Γενάρη στις 7 μ.μ. στο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λ. Μαραθώνος 117) στην Παλλήνη.

- Την Κυριακή 18 Γενάρη στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του δημαρχείου Περάματος.

- Την Κυριακή 25 Γενάρη στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Γκράβας.

Επίσης, την Κυριακή 25 Γενάρη το πρωί η χορωδία του ΠΑΜΕ θα πλαισιώσει την εκδήλωση για την κοπή της πίτας των συνταξιούχων ΙΚΑ δήμου Περιστερίου.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, και όσοι θέλουν να αξιοποιήσουν τη χορωδία ή τη Θεατρική Ομάδα, μπορούν να επικοινωνούν με το ΠΑΜΕ.