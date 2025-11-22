ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

Πλήθος σωματείων απαιτούν ανάκληση της απόλυσης

Πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων από ολόκληρη τη χώρα καταγγέλλουν την τρομοκρατική και καταχρηστική απόλυση εργαζόμενου με συνδικαλιστική δράση από την εταιρεία «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες», απαιτώντας την άμεση ανάκλησή της και καλώντας σε αγωνιστική ετοιμότητα για κλιμάκωση της πίεσης προς την εργοδοσία.

Με πλατιά και άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα έκφρασης αλληλεγγύης που απηύθυνε το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας, τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι ο συνάδελφος εργαζόταν στην εταιρεία για πάνω από 25 χρόνια, έχοντας αναπτύξει συνδικαλιστική δράση «για αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, για συντήρηση των εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμό, δηλαδή για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, την ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία, για να γυρίζουν ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια τους».

Τονίζουν ότι η απόλυση έχει στόχο να φιμώσει και να εμποδίσει τον ίδιο αλλά και όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, για να σταματήσουν τις διεκδικήσεις, και επισημαίνουν πως τα προσχηματικά επιχειρήματα της εργοδοσίας ότι «δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του» δεν πιάνουν μετά από 25 συναπτά έτη εργασίας.

Να παρθεί πίσω η απόλυση, απαιτούν οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Εργατικά Κέντρα Φωκίδας, Λαμίας, Λιβαδειάς, Θήβας, Αγρινίου, Πάτρας, ΟΕΚΙΔΕ, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, Σωματείο Εργαζομένων ΝΗΣΕΛΑΝ, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Φωκίδας, Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών - Εύβοιας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Φωκίδας «Αλέξανδρος Δελμούζος», Σωματείο Εργαζομένων «Avramar», Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς, Συνδικάτο Οικοδόμων Φωκίδας, Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Εργου Ελλάδας, Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Φωκίδας.

Επίσης, Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Βοιωτίας, Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Φωκίδας, Σωματείο Εργαζομένων Ιχθυοκαλλιέργειας «Παναγία η Φανερωμένη», Σωματείο Εργαζομένων στις Συνεργαζόμενες Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις «Δ. Κελαϊδίτης ΕΠΕ - Σκαλέζα - Μαζαράκι», Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, Συνδικάτο Ιχθυοκαλλιεργειών - Τροφίμων Ποτών ν. Θεσπρωτίας, Σωματείο Εργαζομένων Ομίλου «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες» ν. Θεσπρωτίας, Σωματείο Εργαζομένων EMFI (πρώην ΕΒΓΑ), Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Σωματείο Εργαζομένων στην «Arivia SA», Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας.

Ακόμα, Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΛΤΑ - Τρόφιμα ΜΑΕ Αττικής, Σωματείο Εργαζομένων Ομίλου «Avramar Ιχθυοκαλλιέργειες» Αιτωλοακαρνανίας, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας, Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Συνδικάτο Εργαζομένων Ποτών - Τροφίμων ν. Αχαΐας, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών ν. Τρικάλων.