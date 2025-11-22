ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συνεχίζουμε τον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ΣΣΕ με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς

Κάλεσμα για ένταση του αγώνα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την οργάνωση των εργαζομένων και η πάλη ενάντια στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, ενάντια στην «ευελιξία» και τους μισθούς πείνας για τα κέρδη των ομίλων, απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο.

Το ΠΑΜΕ ξεχωρίζει μάλιστα την απάντηση που πρέπει να δώσουν τα σωματεία στον νέο πολεμικό κρατικό προϋπολογισμό, καλώντας να οργανωθούν συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. «Η απάντησή μας δεν είναι μόνο η καταγγελία του, αλλά η οργάνωση της πάλης ενάντια στις συνέπειες που φέρνει», σημειώνεται στο κάλεσμα, που αναλυτικά αναφέρει:

Ορθώνουμε τις δικές μας ανάγκες

Συνεχίζουμε τον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα ώστε να δυναμώσει αποφασιστικά η οργάνωση των εργαζομένων και η πάλη ενάντια στο ξεχείλωμα του ωραρίου, την ευελιξία και τους μισθούς πείνας για τα κέρδη των ομίλων. Ορθώνουμε τις δικές μας ανάγκες για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και για Συλλογικές Συμβάσεις με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.

Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε αποφασιστικά για άμεσα μέτρα ενάντια στη φοροληστεία και την ακρίβεια, για να μην είναι πανάκριβο εμπόρευμα η Υγεία, η Πρόνοια, η Εκπαίδευση, η στέγαση, οι μαζικές μεταφορές, το νερό, η Ενέργεια. Για να μην πληρώσει ο λαός μας τον λογαριασμό της πολεμικής οικονομίας και την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση στον νέο πολεμικό κρατικό προϋπολογισμό με συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Η απάντησή μας δεν είναι μόνο η καταγγελία του, αλλά η οργάνωση της πάλης ενάντια στις συνέπειες που φέρνει.

Από τη μια:

Αυξάνει τη φοροληστεία του λαού: 73,5 δισ. ευρώ νέοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι (2025: 70 δισ).

- Το 2025 και το 2026 το ματωμένο πλεόνασμα αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 11 δισ.

- Στο 86,6% των φορολογούμενων που έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ η φοροελάφρυνση θα φτάνει με το ζόρι το μισό ευρώ την ημέρα.

- Το 2026 για τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους η αύξηση στις κύριες συντάξεις θα είναι κάτω και από τον φετινό επίσημο πληθωρισμό. Παραμένουν κομμένες η 13η και 14η σύνταξη.

Από την άλλη:

- Αυξάνει την κρατική στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο: 21 δισ. ευρώ για τις επενδύσεις και την πολεμική οικονομία.

- Οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες συνεχίζουν εδώ και πολλά χρόνια να φοροαπαλλάσσονται από το κράτος.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιούν τη στρατηγική του κεφαλαίου που μεγαλώνει την εκμετάλλευση και τη φτώχεια.

Από τη μια:

- Τα καθαρά κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα το 2023 ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 48% σε σχέση με το 2019.

- Οι μεγαλύτερες εταιρείες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, είχαν κέρδη 11,3 δισ. ευρώ το 2024.

Από την άλλη:

- Κάθε δυο ημέρες ένας εργαζόμενος αφήνει την τελευταία του πνοή στους χώρους δουλειάς, γιατί τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργοδότες είναι κόστος.

- Ο μέσος μισθός είναι μειωμένος κατά 8% σε σχέση με το 2011, ενώ αντίστοιχα η συνολική μείωση του εισοδήματος φτάνει το 30%. Ενας στους δυο εργαζομένους «τη βγάζει» με καθαρό μισθό λιγότερο από 825 ευρώ τον μήνα.

- Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (52%) δουλεύουν παραπάνω ώρες από τη σύμβασή τους, συχνά 10ωρα και 12ωρα, ενώ το 56% δουλεύει Σαββατοκύριακα ή μέσα στον ελεύθερο χρόνο του. Το 65% δεν αμείβεται καθόλου ή μόνο μερικώς για αυτήν την υπερεργασία.

- Το 26,9% του πληθυσμού (περίπου 2,74 εκατομμύρια άτομα) ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Κανένας εφησυχασμός!

Κανένας εφησυχασμός από τις συμφωνίες για τη μοιρασιά των ενεργειακών πηγών στα μεγάλα μονοπώλια και την προώθηση της μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό κόμβο!

Οι εξελίξεις αυτές, όπως και οι αντιπαραθέσεις για τα λιμάνια και τις άλλες υποδομές, γεννούν μεγάλες ανησυχίες στον λαό, μετατρέπουν την Ελλάδα σε στόχο των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και δεν του εξασφαλίζουν ούτε στο ελάχιστο φτηνές υπηρεσίες, Ενέργεια και προϊόντα.

Τώρα να δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας από τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, να μην αξιοποιηθούν οι υποδομές της πατρίδας μας από τα γεράκια του πολέμου.

Η ζωή μας δεν χωρά στα κέρδη τους και στα αιματοβαμμένα τους παιχνίδια!

Το δίκιο δεν βρίσκεται στα παζάρια, αλλά στους δρόμους του αγώνα. Καμία αναμονή για λύσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών και των κερδών των επιχειρήσεων. Καμία αυταπάτη ότι οι λύσεις βρίσκονται στο σάπιο σύστημα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, που πρόθυμα υπηρετούν παλιοί και νέοι πολιτικοί «μεσσίες».

Δεν ξεχνάμε ότι οι αντεργατικοί νόμοι, που χτύπησαν βασικά δικαιώματά μας, έχουν την υπογραφή των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ:

- 10 νόμοι που κατάργησαν το 8ωρο, γενίκευσαν την ευελιξία, τις ελαστικές μορφές εργασίας.

- 4 νόμοι που υπονόμευσαν τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κατάργησαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.

- 3 νόμοι που κατάργησαν την Κυριακή - αργία.

Προετοιμαζόμαστε για νέα αγωνιστική απάντηση αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να φέρει νέο νόμο για τις ΣΣΕ, στην προσαρμογή της αντιδραστικής Οδηγίας της ΕΕ που έχει κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Επιδιώκουν να δώσουν τη δυνατότητα να διαμορφώνονται μέσω και των ΣΣΕ ειδικές οικονομικές ζώνες που εξαιρούνται των συλλογικών δικαιωμάτων. Επιδιώκουν να υπάρχουν δυνατότητες ευελιξίας για τους ομίλους ώστε να μην είναι δεσμευμένοι στην εφαρμογή των ΣΣΕ, επικαλούμενοι «ιδιαιτερότητες» και «εξαιρέσεις» που τελικά γίνονται «κανόνας» με ολέθριες συνέπειες για τους εργαζόμενους.

Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα!

Παρά τη λύσσα όσων προσπαθούν να υπονομεύσουν τους αγώνες μας για να ρίξουν νερό στον μύλο της «αναποτελεσματικότητας» και να ποτίσουν τη γλάστρα της κυβερνητικής εναλλαγής, αποδείχθηκε και πάλι η ορθότητα της επιλογής να βαδίσουμε με σταθερή πυξίδα όλα αυτά τα χρόνια, κόντρα στη στρατηγική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν.

Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 5 πανεργατικές απεργίες χωρίς απόφαση της ΓΣΕΕ, κόντρα στον υπονομευτικό ρόλο των ηγετικών συνδικαλιστικών στελεχών των κομμάτων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που είτε έχουν ψηφίσει ως κυβέρνηση είτε έχουν στηρίξει ως αντιπολίτευση αυτά τα αντεργατικά εκτρώματα. Εχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι αγώνες που έχουν αποσπάσει κατακτήσεις σε κλάδους και χώρους δουλειάς, όπως στους οικοδόμους, στους μεταλλεργάτες του Πειραιά, στους λιμενεργάτες της COSCO, στους μεταλλωρύχους της Χαλκιδικής, στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, της «e-food», στους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς, καθώς και σε δεκάδες άλλους χώρους.

Η μαζικοποίηση των σωματείων, η ίδρυση δεκάδων νέων σε χώρους δουλειάς, η αλλαγή του συσχετισμού δύναμης ώστε να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από την πολιτική της ταξικής συνεργασίας και των θυσιών για τα κέρδη του κεφαλαίου, στη ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ και συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι προϋπόθεση για την ορμητική ανάπτυξη του κινήματος.

Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και τις διεκδικήσεις που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες μας κόντρα στην πολιτική των μονοπωλίων και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται:

Στους αγρότες που αντιπαλεύουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, για να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα κι εμείς φτηνά και ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας.

Στους μαθητές και τους φοιτητές, ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ, στην καταστολή και τη διαμόρφωση ενός σχολείου - εξεταστικού κέντρου.

Προετοιμαζόμαστε για νέες μεγάλες αναμετρήσεις

Το 2026 συμπληρώνονται 140 χρόνια από την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για την καθιέρωση του 8ωρου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξαναγυρίσουμε στον Μεσαίωνα. Εχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να αφήσουμε μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε να γίνει χρονιά νέων μεγάλων αναμετρήσεων και κατακτήσεων.

Δυναμώνουμε τον αγώνα:

- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου - 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης - 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό, που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Για ρεύμα φθηνό για τον λαό, με πλαφόν στην τιμή του και κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των άλλων έμμεσων φόρων. Να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δυναμώνουμε τη δράση και την αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» πάνω στο βιος του λαού. Ανασύσταση του ΟΕΚ για σύγχρονη και φθηνή κατοικία.

- Για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, για αποκλειστικά δημόσιες μαζικές μεταφορές. Για να είναι το νερό και η Ενέργεια κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα.