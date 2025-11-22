ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Προετοιμάζουν την απεργία στις 10 Δεκέμβρη

Τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας τηνδίνουνμε αιτήματα αιχμής την κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση αυτήν την Κυριακή, 23 Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος).

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η κυβέρνηση από τη μια προωθεί νόμους όπως ο πρόσφατος για τις 13 ώρες εργασίας, την απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στην προσαύξηση της υπερωριακής απασχόλησης κ.ά., και από την άλλη αρνείται να κηρύξει ως υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργοδότες, ωφελώντας τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου και ζημιώνοντας τους εργαζόμενους.

Σημειώνοντας ότι καμία κυβέρνηση και καμία συμφωνία με επιχειρηματικούς ομίλους δεν θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα των οικοδόμων, τονίζει πως όσα έχουν κερδίσει κατακτήθηκαν με αγώνα και αίμα και όσα έχουν ανάγκη «πρέπει να τα διεκδικήσουμε με την πάλη μας». Γι' αυτό η απεργία στις 10 Δεκέμβρη «μπορεί να αποδειχθεί σταθμός στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου και να συμβάλει συνολικά στον αγώνα όλης της εργατικής τάξης».