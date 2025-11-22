ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σημαντικός σταθμός για την κλιμάκωση του αγώνα η Πανελλαδική Σύσκεψη

Την Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας | Στο επίκεντρο η ανάγκη συντονισμού της πάλης

Ενα αποφασιστικό «Δεν πάει άλλο!» διατρανώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι όλης της χώρας δίνοντας αγωνιστικό ραντεβού στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αυτήν την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 12 μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Ολο αυτό το διάστημα δεκάδες Αγροτικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής, μετά από συνεδριάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, πραγματοποίησαν μαζικές συσκέψεις σε επαρχιακό επίπεδο.

Βιοπαλαιστές, που δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους, για να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους, θα συζητήσουν συλλογικά για την οργάνωση, τον πανελλαδικό συντονισμό και την κλιμάκωση του αγώνα με τα τρακτέρ στους δρόμους, για την ανάγκη να στηθούν μαχητικά και μαζικά μπλόκα ώστε να διεκδικήσουν και να επιβάλουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Η Σύσκεψη γίνεται σε μια περίοδο που οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται ήδη σε αναβρασμό, με μια σειρά αγωνιστικές κινητοποιήσεις να απλώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ από την Πέμπτη οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν βγάλει τα τρακτέρ τους στις πλατείες και σε άλλα σημεία των χωριών, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και κλιμάκωσης.

Προσέρχονται λοιπόν στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της σύσκεψης με κοινή την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από την κοινή και συντονισμένη δράση των Συλλόγων, των Ομοσπονδιών, μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης της, μπορούν να αντιπαλέψουν με καλύτερους όρους την πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, υπηρετώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ.

Αυτό αναδεικνύει πλέον η ίδια η πείρα τους και αποτυπώθηκε ζωντανά στη μαζική πανθεσσαλική σύσκεψη που έγινε την Τρίτη στα Φάρσαλα, όπου αποφασίστηκε η ανάγκη να στηθεί ένα κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην κλιμάκωση του αγώνα σε όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη.

Η πολιτική των κερδών και η ΚΑΠ «θηλιά» στον λαιμό τους

Προγραμματίζοντας τις μαχητικές και συντονισμένες κινητοποιήσεις τους απαιτούν να στηριχτεί το εισόδημά τους, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα, αφού η κυβέρνηση έχει φορτώσει στις πλάτες τους τις συνέπειες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που φύτρωσε με ευθύνη της στο σάπιο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ. Με αυτό το πρόσχημα οι ίδιοι και τα νοικοκυριά τους έχουν μείνει «ξεκρέμαστοι», καθώς η κυβέρνηση τους χρωστάει αποζημιώσεις, προγράμματα, ακόμα και τη βασική ενίσχυση από το 2024!

Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο υπέρογκο κόστος παραγωγής, να πληρώσουν τα καλλιεργητικά τους έξοδα, πόσο μάλλον να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τις οικογένειές τους. Σε αυτό προστίθενται οι τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα τους οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι και τις οποίες οι βιοπαλαιστές χαρακτηρίζουν «εξευτελιστικές». Εξαιτίας αυτής της κατάστασης αρκετοί παραγωγοί σκέφτονται ακόμα και να μη σπείρουν τα χωράφια τους τη φετινή χρονιά, καθώς είναι αβέβαιο αν θα τους μείνει κάποιο εισόδημα.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να έχουν απέναντί τους το κράτος, το οποίο αφού τους πνίγει, τους καίει κ.ο.κ. συνεχίζει να αντιμετωπίζει την προστασία και την αποζημίωσή τους ως «κόστος», ενώ σε βάρος τους δρομολογούνται σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού, με πρόσχημα την έλλειψή του.

Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής κράτους και κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, που γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα της ΕΕ, με μοναδικό κριτήριο να μη θιχτεί η «εξωστρέφεια» της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Ετσι, οδηγούνται στον θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ζώα και εξαγγέλλονται μέτρα αποσπασματικά, καθυστερημένα και στη λογική της «ατομικής ευθύνης» των κτηνοτρόφων.

«Στο κενό» η κοροϊδία σε βάρος τους από την κυβέρνηση

Με την αποφασιστική αυτή στάση έχουν ήδη ακυρώσει τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να υπονομεύσει τον αγώνα τους, όταν δεν επιλέγει τη συκοφαντία και την τρομοκρατία.

Προσπαθεί μάλιστα με «λυτούς και δεμένους» να κατευνάσει τις αγωνιστικές διαθέσεις, καλλιεργώντας κλίμα αναμονής για δήθεν μέτρα στήριξης και δισεκατομμύρια που ...κάποια στιγμή θα δοθούν στους παραγωγούς.

Είναι μέτρα - κοροϊδία, που ανακοινώνονται υπό την πίεση των επερχόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων, σε καμία περίπτωση όμως δεν επαρκούν για να αναστρέψουν τις παραπάνω συνέπειες της πολιτικής της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων. Κυρίως, δεν αναστρέφουν την επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και της γης προς όφελος των μεγαλοαγροτών και μεγαλοβιομηχάνων του αγροτοδιατροφικού τομέα, στρατηγική κατεύθυνση που προϋποθέτει το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αυτό το αντιλαμβάνονται πλέον πιο καθαρά περισσότεροι βιοπαλαιστές. Τους το επιβεβαιώνει και η ίδια η καθημερινότητα, η ζωή που ζουν στην ύπαιθρο, που συνεχώς υποβαθμίζεται εξαιτίας αυτής της πολιτικής.

Αγώνας που αφορά τους εργαζόμενους και τον λαό

Οι διεκδικήσεις των αγροτών αφορούν όλο τον λαό. Γιατί πίσω από τα κοινά εργατικά - λαϊκά προβλήματα βρίσκεται ο κοινός αντίπαλος, η πολιτική στήριξης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων. Την ίδια ώρα που ο αγροτοκτηνοτρόφος δίνει για ψίχουλα την παραγωγή του στους μεγαλεμπόρους και στις βιομηχανίες, ο εργαζόμενος και ο αυτοαπασχολούμενος έρχονται αντιμέτωποι με πανάκριβες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Γι' αυτό, μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων χρειάζεται να εκφραστούν μαζικά η στήριξη και η αλληλεγγύη, να μην περάσει ο «κοινωνικός αυτοματισμός» που θα επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν η κυβέρνηση και άλλοι μηχανισμοί.

Αλλά και γιατί η ελπίδα και η προοπτική βρίσκονται στη συμμαχία των εργαζομένων με τα λαϊκά στρώματα του χωριού και της πόλης. Στην πάλη ενάντια στον κοινό αντίπαλο, στα μονοπώλια και στο κράτος τους, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους, την οποία στηρίζουν η κυβέρνηση, η ΕΕ και τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης.

Αυτό το Σάββατο το συλλαλητήριο στην Πάτρα, πολύμορφες δράσεις σε όλη τη χώρα

Σε μεγάλο κοινό συλλαλητήριο το Σάββατο 22 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στην Πάτρα (πλατεία Γεωργίου), προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Παράλληλα οι Ομοσπονδίες έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων την Κυριακή στη Νίκαια Λάρισας, τονίζοντας την αποφασιστικότητά τους για κλιμάκωση του αγώνα σε όλη τη χώρα, και στους νομούς τους.

Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές της χώρας συνεχίζονται και εντείνονται αγωνιστικές δράσεις.

Στην Ελασσόνα οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι καλούν τους αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής σε σύσκεψη την Τρίτη 25 Νοέμβρη, στις 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Ελασσόνας.

Μαζική παρουσία στην Πανελλαδική Σύσκεψη την Κυριακή στη Νίκαια θα έχουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της Στερεάς και της Εύβοιας, ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις ΔΣ και αντίστοιχες συσκέψεις σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 25 Νοέμβρη στις 8 μ.μ. έχει προγραμματιστεί σύσκεψη της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Φθιώτιδας, στο Συνεδριακό Κέντρο Λαμίας, ενώ την ίδια μέρα στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας, για να καθορίσουν το σημείο όπου θα στήσουν το μπλόκο τους.

Στη Βέροια

Μαζική και μαχητική κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέροια πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ημαθίας την Παρασκευή, μετά από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων - μελών της.

Επόμενο βήμα, η μαζική συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων. Οι αγρότες της Ημαθίας διαμήνυσαν ότι δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Οι ζημιές στα χωράφια τους (κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα κ.ά.) είναι γνωστές, όμως οι αποζημιώσεις καθυστερούν και αφήνουν χιλιάδες οικογένειες ξεκρέμαστες.

Με την κινητοποίησή τους και στη συνέχεια την παρέμβαση στη διεύθυνση του ΕΛΓΑ, απαίτησαν: Αμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις πραγματικές ζημιές. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει όλες τις φυσικές καταστροφές και τις ασθένειες στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Να χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους έργα υποδομής για την ασφάλεια της παραγωγής από φυσικούς κινδύνους - αντιχαλαζική προστασία, αντιπαγετικά μέτρα και άλλες απαραίτητες υποδομές. Τερματισμό των καθυστερήσεων.