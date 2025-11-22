Σάββατο 22 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 23 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΥΓΕΙΑ
Οι διεκδικήσεις των νοσηλευτών

Την ασφαλή στελέχωση των Τμημάτων τους ξεχωρίζουν ως πρώτη απαίτηση οι νοσηλευτές και τα σωματεία τους, γι' αυτό και απαιτούν την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Επιπλέον, απαιτούν αυξήσεις 20%, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε αργίες - Κυριακές.

Ζητούν επιτέλους να ενταχθούν στα ΒΑΕ, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, ενώ για τα καθηκοντολόγια απαιτούν να είναι εναρμονισμένα με τα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών.

Επίσης, ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας σε βάρος των ΔΕ βοηθών και άμεση ένταξη των ΤΕ νοσηλευτών στην ΠΕ κατηγορία.

Για τους σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση απαιτούν να αμείβονται με τον βασικό μισθό κατά τη διάρκειά της, ενώ για τους εργαζόμενους με παιδιά, και ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες, απαιτούν τη δημιουργία δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
