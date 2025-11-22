Παγκρήτιος ξεσηκωμός για την Υγεία

Για ακόμα μια φορά χιλιάδες κρητικού λαού με κεντρικό σύνθημα «Υγεία κοινωνικό αγαθό - Οχι εμπόρευμα» θα διαδηλώσουν την ερχόμενησε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Στέλνοντας δυνατό μήνυμα σε κυβέρνηση και υπουργείο Υγείας ότι δεν θα περάσει η πολιτική που θέλει τους ασθενείς πελάτες και τους υγειονομικούς έμπορους της Υγείας.

Καθημερινά αυξάνονται οι μαζικοί φορείς και τα εργατικά σωματεία που προστίθενται στη λίστα των φορέων που θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. Ηδη το Νομαρχιακό Τμήμα Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάσεις εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Προχθές, εκπρόσωποι των σωματείων των υγειονομικών του νησιού απαίτησαν και πήραν στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στην Παγκρήτια Μέρα Δράσης και στα αιτήματά τους.

Τα ραντεβού των συγκεντρώσεων έχουν ως εξής: Ηράκλειο 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Χανιά 6 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ρέθυμνο 6 μ.μ. στο δημαρχείο. Αγιος Νικόλαος 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Σητεία 12 μ. στην κεντρική πλατεία.