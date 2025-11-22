Σάββατο 22 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 23 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Παγκρήτιος ξεσηκωμός για την Υγεία

Για ακόμα μια φορά χιλιάδες κρητικού λαού με κεντρικό σύνθημα «Υγεία κοινωνικό αγαθό - Οχι εμπόρευμα» θα διαδηλώσουν την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοέμβρη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Στέλνοντας δυνατό μήνυμα σε κυβέρνηση και υπουργείο Υγείας ότι δεν θα περάσει η πολιτική που θέλει τους ασθενείς πελάτες και τους υγειονομικούς έμπορους της Υγείας.

Καθημερινά αυξάνονται οι μαζικοί φορείς και τα εργατικά σωματεία που προστίθενται στη λίστα των φορέων που θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. Ηδη το Νομαρχιακό Τμήμα Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάσεις εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Προχθές, εκπρόσωποι των σωματείων των υγειονομικών του νησιού απαίτησαν και πήραν στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στην Παγκρήτια Μέρα Δράσης και στα αιτήματά τους.

Τα ραντεβού των συγκεντρώσεων έχουν ως εξής: Ηράκλειο 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Χανιά 6 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ρέθυμνο 6 μ.μ. στο δημαρχείο. Αγιος Νικόλαος 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Σητεία 12 μ. στην κεντρική πλατεία.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συνεχίζουμε τον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ΣΣΕ με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς
Προετοιμάζουν την απεργία στις 10 Δεκέμβρη
Δεν πάει άλλο με τις ελλείψεις, την εντατικοποίηση και την εξουθένωση
Σημαντικός σταθμός για την κλιμάκωση του αγώνα η Πανελλαδική Σύσκεψη
 Πλήθος σωματείων απαιτούν ανάκληση της απόλυσης
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε σωματεία
 Σύσκεψη συνδικάτων την Κυριακή 23/11
 Οι διεκδικήσεις των νοσηλευτών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ