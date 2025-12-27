ΝΙΓΗΡΙΑ

Αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις με πρόσχημα την «τρομοκρατία»

Ανήμερα των Χριστουγέννων (ώρα Ουάσιγκτον, πρωινές ώρες 26ης Δεκεμβρίου ώρα Ελλάδας) οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Νιγηρία, με πρόσχημα την «τιμωρία» του «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS) και την απάντηση στη «σφαγή Χριστιανών».

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση και σε «συντονισμό» με την κυβέρνηση της Νιγηρίας, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο υπουργός Πολέμου απείλησαν και με νέες επιθέσεις στο μέλλον.

Πίσω βέβαια από την προσχηματική αξιοποίηση των φονικών επιθέσεων τζιχαντιστών στη Νιγηρία, στόχος των επιθέσεων των ΗΠΑ - οι οποίες την ίδια ώρα στηρίζουν ολόπλευρα τον τζιχαντιστή «πρόεδρο» της Συρίας αλ Σαράα (αλ Τζολάνι) - είναι η αποστολή «μηνύματος» σε αντιπάλους όπως η Κίνα και η Ρωσία, αλλά και σε «συμμάχους» όπως η ΕΕ, στο πλαίσιο του αδυσώπητου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού και για την αφρικανική ήπειρο.

Ειδικά δε η Νιγηρία είναι χώρα που διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, καθώς και πάρα πολλά εκατομμύρια φθηνά εργατικά χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα πλήγματα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι τύπου Tomahawk από αμερικανικό αντιτορπιλικό σε διεθνή ύδατα του Ατλαντικού ή του Κόλπου της Γουινέας, εκτός νιγηριανής επικράτειας. Πηγές στην AFRICOM (διοίκηση του αμερικανικού στρατού για την Αφρική) ανέφεραν πως βδομάδες πριν από την επίθεση, αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη πετούσαν από βάση στην Ακκρα της Γκάνας για να χαρτογραφήσουν και να επιβεβαιώσουν τους στόχους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι με εντολή του «οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του Ισλαμικού Κράτους» στη βορειοδυτική Νιγηρία. Υποστήριξε πως σκοτώθηκαν πολλοί «τρομοκράτες» και απείλησε πως θα υπάρξουν και άλλοι «νεκροί τρομοκράτες αν συνεχιστεί η σφαγή Χριστιανών», δίνοντας έναν «θρησκευτικό» χαρακτήρα στο πρόσχημα για τις αμερικανικές επιθέσεις, παρότι οι επιθέσεις των τζιχαντιστών στρέφονται συχνά και εναντίον ισλαμικών κοινοτήτων της Νιγηρίας.

Ακολούθησε ανακοίνωση της AFRICOM, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές επιθέσεις έγιναν «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών», με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν πολλοί τρομοκράτες» στην πολιτεία Σοκότο.

Ο δε Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» στην κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη «συνεργασία».

Ο Νιγηριανός ΥΠΕΞ Γιουσούφ Μαϊτάμα Τούγκαρ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κοινή επιχείρηση με στόχο τρομοκρατικές οργανώσεις», προσθέτοντας πως προτού γίνουν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μ. Ρούμπιο.

Τις χαρακτήρισε δε «δικαίωση» της κυβέρνησης του Νιγηριανού Προέδρου Μπόλα Τινούμπου, προσθέτοντας πως αυτή έδωσε πληροφορίες στις αμερικανικές δυνάμεις για την εξαπόλυση των επιθέσεων.

Ανέφερε πως η κυβέρνηση Τινούμπου είναι «δεσμευμένη» στην τήρηση των δικαιωμάτων όλων των Νιγηριανών ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνοτικής καταγωγής, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις των τζιχαντιστών έχουν στόχο μόνο Χριστιανούς, ενώ τόνισε πως η Νιγηρία παραμένει «αφοσιωμένη» σε «δομημένη συνεργασία ασφαλείας» με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι αρχές Νοέμβρη ο Τραμπ είχε ισχυριστεί πως «ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία», ενώ «προειδοποιούσε» πως «εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι ΗΠΑ θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτήν και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες».

Τότε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είχε προειδοποιήσει κατά «εξωτερικών παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις της Νιγηρίας» και είχε αντιταχθεί στην αξιοποίηση προσχημάτων βάσει θρησκείας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, είχε τονίσει πως η Μόσχα «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις για πιθανή αμερικανική στρατιωτική δράση, καλώντας τότε «όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν αυστηρά με τις διεθνείς νομικές νόρμες».