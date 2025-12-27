ΙΑΠΩΝΙΑ

Προϋπολογισμός - ρεκόρ με αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες

Σε νέα δραστική αύξηση στρατιωτικών δαπανών προχωρά η Ιαπωνία, οι οποίες σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας, για το νέο οικονομικό έτος ξεπερνούν τα 9 τρισ. γεν (περίπου 50 δισ. ευρώ) «για πρώτη φορά στην Ιστορία», αφού η χώρα επιδιώκει να «επιταχύνει τον αμυντικό της μετασχηματισμό».

Με φόντο την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στον Ινδο-Ειρηνικό και τον νέο γύρο εντάσεων στον οποίο έχουν μπει τις τελευταίες βδομάδες οι σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας, ο Ιάπωνας υπουργός Αμυνας, Σ. Κοϊζούμι, δήλωσε ότι «αυτός ο προϋπολογισμός αντιπροσωπεύει το απόλυτο ελάχιστο που απαιτείται για να εκπληρώσει η Ιαπωνία τις αμυντικές της υποχρεώσεις, καθώς αντιμετωπίζει το πιο σοβαρό και περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας της στη μεταπολεμική περίοδο».

Συνολικά, ο κρατικός προϋπολογισμός που ενέκρινε την Παρασκευή η ιαπωνική κυβέρνηση για το επόμενο οικονομικό έτος (ξεκινά από 1η Απρίλη), ανέρχεται στα 122,3 τρισ. γεν (665 δισ. ευρώ).

Μιλώντας στη βουλή η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι τάχθηκε υπέρ της νέας μεγάλης αύξησης των κρατικών δαπανών, λέγοντας ότι «αυτό που χρειάζεται η Ιαπωνία σήμερα δεν είναι να υπονομεύσουμε την εθνική ισχύ μας με υπερβολικές πολιτικές λιτότητας, αλλά να την ενισχύσουμε με προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές».

Αυτά παρότι το κρατικό χρέος αναμένεται να φτάσει φέτος στο 232% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ ο πληθωρισμός κινείται περίπου στο 3,1% σε ετήσια βάση, πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.