ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Επιθέσεις και συγκρούσεις σε Λίβανο και Συρία

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε νότιο και βορειοανατολικό Λίβανο εξαπέλυσε την Παρασκευή το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης.

Στον νότο οι επιθέσεις εστιάστηκαν στην πόλη Μπουσλαΐγια και στα βορειοανατολικά στην περιοχή Χερμέλ.

Την Πέμπτη εξαπολύθηκαν παρόμοιες επιδρομές στον νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας ήταν μέλος των επίλεκτων δυνάμεων «Κοντς» των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Με φόντο την 31η Δεκέμβρη, ημερομηνία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση της Χεζμπολάχ και του οπλισμού της νοτίως του ποταμού Λιτάνι, σύμφωνα με τη συμφωνία «εκεχειρίας» που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δήλωσε πως η χώρα του θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Συρία, Γάζα και Υεμένη και πως δεν πρόκειται επ' ουδενί να «υποχωρήσει».

Επιθέσεις και αιματηρή έκρηξη στη Συρία

Στη Συρία, οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος των τζιχαντιστών πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον «διεθνή συνασπισμό» των ΗΠΑ, κατά των επίσης τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», στα περίχωρα της Δαμασκού και στην πόλη Μπουουάιντα.

Το δε ισραηλινό κρατικό δίκτυο ΚΑΝ μετέδωσε πως η Ρωσία έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, εν γνώσει των ΗΠΑ, προκειμένου να καταλήξουν σε μία «συμφωνία ασφαλείας».

Σύμφωνα με το ΚΑΝ, η Ρωσία τις τελευταίες βδομάδες ενίσχυσε στρατεύματα και εξοπλισμό στην αεροπορική βάση Χμειμίμ στη Λατάκεια, ετοιμάζοντας το έδαφος για ρωσικές περιπολίες στη νότια Συρία, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να αναπτύξει ξανά δυνάμεις μαζί με τον συριακό στρατό εκεί, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, όπως συνέβαινε και επί κυβέρνησης Ασαντ.

Την Τετάρτη στη Λατάκεια πάντως σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, «μέλη του παλαιού καθεστώτος», σύμφωνα με την τηλεόραση που ελέγχεται από το καθεστώς των τζιχαντιστών, σε συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή σημειώθηκε έκρηξη σε τζαμί συνοικίας Αλαουιτών στην επαρχία Χομς, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18. Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας.

Κατάληψη τάνκερ από Ιρανούς

Την Παρασκευή, εξάλλου, το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο τάνκερ κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο, με την κατηγορία πως μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου. Ανακοινώθηκε πως τέθηκε υπό κράτηση 16μελές πλήρωμα αλλοδαπών.

Το ίδιο 24ωρο, αυτονομιστές της νότιας Υεμένης που στηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία πως πραγματοποίησε επιθέσεις κατά δυνάμεων του λεγόμενου «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» στην επαρχία Χατραμούτ, δίχως αυτό να επιβεβαιωθεί από το Ριάντ.

Οργιάζει η κατοχική βία

Στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη οργιάζει η βία κατοχικών αρχών και εποίκων.

Την Τετάρτη ομάδα Εβραίων εποίκων επιτέθηκε με όπλα σε σπίτια Παλαιστινίων του χωριού Σάιρ, βόρεια της Χεβρώνας, προκαλώντας μεταξύ άλλων τον σοβαρό τραυματισμό ενός κοριτσιού μόλις 8 μηνών στο κεφάλι. Η ειδεχθής επίθεση ανάγκασε τις κατοχικές αρχές να συλλάβουν πέντε από τους εποίκους.

Μια μέρα μετά, έποικος έπεσε με τετρακίνητη μηχανή πάνω σε έναν Παλαιστίνιο σε περίχωρα της Ραμάλας και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Σε ένα τέτοιο φόντο κατοχικής βίας, την Παρασκευή, μία 18χρονη Ισραηλινή μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε δρόμο κοντά στο Κιμπούτς Εϊν Χαρόντ του βορείου Ισραήλ, ενώ νωρίτερα ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας έφηβος τραυματίστηκε όταν έπεσε πάνω τους ΙΧ αυτοκίνητο στην παρακείμενη περιοχή Μπέιτ Σεάν. Ως ύποπτος δράστης και των δύο επιθέσεων θεωρήθηκε ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, που πυροβολήθηκε ενώ οδηγούσε προς την περιοχή Αφούλα.

Τα γεγονότα αυτά έδωσαν πρόσχημα στον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Ι. Κατς, να διατάξει «στρατιωτική επιχείρηση» ευρείας κλίμακας στην Καμπατίγια.