ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Παζάρια εν μέσω επιθέσεων και εναέριων «επεισοδίων»

Russian Defense Ministry Press

Με ένταση των επιθέσεων σε ουκρανικό και ρωσικό έδαφος αλλά και εναέρια «επεισόδια» σε Βαλτική και Αρκτική εξελίσσονται τα παζάρια γύρω από τηνστην

Μετά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας - Ευρώπης και ΗΠΑ - Ρωσίας στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι παρουσίασε ένα νέο σχέδιο 20 σημείων, ως έναν «λογικό συμβιβασμό» σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχαν καταρτίσει οι ΗΠΑ με τη Ρωσία τον Νοέμβρη.

Επιπλέον, την Παρασκευή ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ, στο άμεσο μέλλον - ενδεχομένως την Κυριακή στη Φλόριντα - και ισχυρίστηκε ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά».

Πάντως Ρώσοι αναλυτές ανέφεραν στους «New York Times» ότι για τη Μόσχα θα είναι μη αποδεκτό το νέο σχέδιο: «Η ιδέα είναι ξεκάθαρη: Να το παρουσιάσουν στους Αμερικανούς ως "συμβιβασμό" και να κατηγορήσουν τη Ρωσία για αποτυχία».

Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο που παρουσίασε ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο. Η πρόταση ορίζει επίσης ότι η Ουκρανία θα αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα του Ντονέτσκ, που θα μετατραπούν σε «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

Η Μόσχα απαιτεί όλο το Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), με αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από όσα εδάφη εξακολουθούν να ελέγχουν στο Ντονέτσκ, ενώ εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο «ανταλλαγής» άλλων εδαφών που έχει καταλάβει.

Περαιτέρω, το σχέδιο που παρουσιάζει το Κίεβο δεν αναφέρει κανέναν συμβιβασμό σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια.

Αντίστοιχα, δεν περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις για το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία, ούτε παρέχει σαφήνεια σχετικά με το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων και των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Αλλες πλευρές του σχεδίου περιλαμβάνουν δέσμευση μη επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη, ενώ η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει αμερικανική στήριξη για σαφή προθεσμία ένταξης στην ΕΕ, για επενδύσεις εκατοντάδων δισ. δολαρίων στην «ανοικοδόμηση» και για συμφωνία με τη Ρωσία για την προστασία του ποτάμιου και θαλάσσιου εμπορίου.

«Ολες οι κύριες παράμετροι της θέσης της ρωσικής πλευράς είναι γνωστές στους συναδέλφους μας από τις ΗΠΑ», δήλωσε το Κρεμλίνο, ενώ το ρωσικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι προσπαθούν να «τορπιλίσουν» την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας και προέτρεψε την Ουάσιγκτον να αντιταχθεί σε τέτοιες κινήσεις.

Η Ρωσία θεωρεί το σχέδιο 20 σημείων αφετηρία για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και θα ζητήσει σημαντικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων περιορισμών στον στρατό του Κιέβου, σύμφωνα με πηγή στο Κρεμλίνο την οποία επικαλείται το «Bloomberg».

Οι «εγγυήσεις» κατά της μελλοντικής επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και για «ουδέτερο καθεστώς» της Ουκρανίας, σε περίπτωση ένταξης στην ΕΕ, είναι βασικοί όροι τους οποίους θα θέσει η Μόσχα.

Αναχαιτίσεις και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα «επεισόδια» που μπορούν να αξιοποιηθούν για γενίκευση της σύγκρουσης.

Την Πέμπτη το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη Θάλασσα της Νορβηγίας και τη Θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, ενώ τα συνόδευσαν «καταδιωκτικά ξένων χωρών».

Σε άλλο περιστατικό, πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στον πολωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν ιπτάμενα αντικείμενα - πιθανώς μπαλόνια λαθρεμπορίου - να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο, προερχόμενα από τη Λευκορωσία.

Την ίδια ώρα η ρωσική πλευρά αναφέρει ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με ΝΑΤΟικά όπλα, όπως με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς «Storm Shadow».

Την Πέμπτη Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους «Storm Shadow» και ουκρανικής κατασκευής drones μεγάλου βεληνεκούς μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, μεταξύ άλλων το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στο Ροστόφ, μία από τις μεγαλύτερες μονάδες που προμηθεύουν τις ρωσικές δυνάμεις με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU ανακοίνωσαν ότι ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκές δεξαμενές στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ορενμπουργκ.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ακόμα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αεροπορική βάση στη ρωσική πόλη Κάικοπ, στον βόρειο Καύκασο.

Συντρίμμια από ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Τούλα.

Συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 3 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα.