Στο μικροσκόπιο όλα τα «πλεονεκτήματα» της περιοχής

Εν μέσω πυκνών ενδοαστικών διεργασιών σε μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής (π.χ. κυβερνητικές αλλαγές σε Χιλή, Βολιβία, διαπάλη σε Βραζιλία, Αργεντινή κ.α.), αλλά και διεθνών αναδιατάξεων, στις οποίες βαραίνουν σοβαρά λατινοαμερικανικές δυνάμεις (όπως ο ρόλος της Βραζιλίας στους BRICS), μια σειρά μονοπωλιακά επιτελεία μελετούν συστηματικά το βάρος που αποκτά η συγκεκριμένη περιφέρεια στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων.

Την περασμένη βδομάδα, ο συμβουλευτικός όμιλος επιχειρήσεων Mckinsey σημείωνε ότι οι νέες «παγκόσμιες τάσεις» όπως η «μετάβαση από μια μονοπολική σε μια πολυπολική δομή» (μεταξύ άλλων με τη σημαντική αναβάθμιση των BRICS), οι «πρόσφατες εξελίξεις στις εμπορικές πολιτικές» (μεγάλες αυξήσεις δασμών από τις ΗΠΑ), «η πράσινη μετάβαση» (αναδιατάξεις και στον ενεργειακό χάρτη) «παρουσιάζουν προκλήσεις και ευκαιρίες για όλες τις χώρες», εντοπίζοντας «ανταγωνιστικές δυνάμεις» στη Λατινική Αμερική που «καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα σε θέση να ανταποκριθεί στη συγκυρία».

Παρέθετε δε πλεονεκτήματα όπως την «άφθονη και ανταγωνιστική από πλευράς κόστους ανανεώσιμη Ενέργεια», το «ταλαντούχο εργατικό δυναμικό», τους «πλούσιους, ποικίλους φυσικούς πόρους της», που την «θέτουν σε πλεονέκτημα εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα, Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά», όπως και τη «γεωγραφική της θέση», τη «σχετικά ουδέτερη γεωπολιτική της στάση».

Σημειωτέον ότι στις 10 Δεκέμβρη η Κίνα δημοσίευσε κι εκείνη τη «Λευκή Βίβλο για τη Λατινική Αμερική του 2025», θέτοντας το πλαίσιο για «αναβάθμιση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ» και «επέκταση της κινεζικής επιρροής σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στο δυτικό ημισφαίριο». Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις αντίστοιχες κινεζικές «Βίβλους» το 2008 και το 2016, το Πεκίνο καθορίζει τουλάχιστον 40 πεδία στα οποία προτάσσει ενίσχυση συνεργασιών με «εταίρους» από τη Λατινική Αμερική.