ΟΝΔΟΥΡΑ

Ανακηρύχθηκε Πρόεδρος ο εκλεκτός του Τραμπ

Σχεδόν 4 βδομάδες μετά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 30ής Νοέμβρη στην Ονδούρα, και εν μέσω καταγγελιών για εκτεταμένη νοθεία με τη συμβολή και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της χώρας ανακήρυξε ως νικητή τον Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματία στις Κατασκευές, υποψήφιο του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος.

Ο Ασφούρα, που είχε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, φέρεται να επικράτησε με 40,26% έναντι του Σαλβαδόρ Νασράλα, τηλεοπτικού παρουσιαστή, υποψήφιου του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο οποίος πήρε 39,54%, με τη διαφορά σε ψήφους να είναι 26.348.

Τρίτη με 19,2% ήρθε η Ρίξι Μονκάδα, υποψήφια του Κόμματος Ελευθερίας και Επανίδρυσης, υποστηριζόμενη από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Σιομάρα Κάστρο ντε Σελάγια.

Οι καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία και παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον, που περιλάμβαναν και απειλές για «κόψιμο» των εμβασμάτων από τις ΗΠΑ προς συγγενείς τους στην Ονδούρα αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος ο Ασφούρα, υποστηρίχθηκαν τόσο από το κυβερνών σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ελευθερίας και Επανίδρυσης όσο και από το Φιλελεύθερο Κόμμα, καθώς και από σύμβουλο της Εκλογικής Επιτροπής ο οποίος μειοψήφησε.

Την Πέμπτη έγινε διαμαρτυρία από κοινωνικές οργανώσεις ιθαγενών και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια σε ένα ακόμα «εκλογικό πραξικόπημα», όπως το χαρακτήρισαν.

Η επιστροφή της «δεξιάς» στην πολιτική εξουσία της χώρας, βέβαια, είναι άμεση συνέπεια της σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης των προηγούμενων χρόνων, που δεν επέλυσε κανένα από τα ζωτικά προβλήματα του λαού.