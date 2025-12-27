ΙΤΑΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στάσεις εργασίας τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

«Ανθρώπινα ωράρια» διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο στην Ιταλία με στάσεις εργασίας τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά από κάλεσμα της Ενωσης Συνδικάτων Βάσης (USB).

Το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του εκφράζει την αλληλεγγύη του στην USB και στους εργαζόμενους στο Εμπόριο στην Ιταλία, τονίζοντας ότι «διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμα να έχουν χρόνο για τη ζωή τους και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες των γιορτών».

Και επισημαίνει ότι «στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο βιώνουν εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς: Ωράρια - λάστιχο, συνεχείς αλλαγές βαρδιών, δουλειά Κυριακές και αργίες, χωρίς σταθερό εργάσιμο χρόνο, με την "ευελιξία" να διαλύει κάθε έννοια προσωπικού και οικογενειακού προγραμματισμού. Ολα αυτά συνοδεύονται από καθηλωμένους μισθούς, που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες, την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά και τα κέρδη των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. (...) Κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία του Εμπορίου και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας οργανώνουν τον αγώνα διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις μισθών, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σταθερό εργάσιμο χρόνο και κατοχύρωση της Κυριακής ως αργίας».