ΡΩΣΙΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

Εξι χρόνια φυλάκιση για τον συντονιστή του «Αριστερού Μετώπου»

Στις 25 Δεκέμβρη 2025 στρατοδικείο της Μόσχας καταδίκασε τον Σεργκέι Ουνταλτσόφ, συντονιστή του «Αριστερού Μετώπου» σε έξι χρόνια φυλάκιση, με την κατηγορία της στήριξης της τρομοκρατίας, γιατί σε άρθρο το 2023 είχε τοποθετηθεί ενάντια στη σύλληψη των μελών του Μαρξιστικού Ομίλου της πόλης Ουφά, εκτιμώντας πως οι κατηγορίες σε βάρος τους περί τρομοκρατίας είναι αστήρικτες.

Πριν λίγες μέρες, στρατοδικείο της πόλης του Εκατερίνεμπουργκ καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης από 16 έως 22 χρόνια τα μέλη του ομίλου, με την κατηγορία πως μελετώντας μαρξιστικά έργα των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν και Στάλιν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια επανάσταση ήταν απαραίτητη στη Ρωσία. Η απόφαση αυτή προσκομίστηκε στη συνέχεια στη δίκη του Σεργκέι Ουνταλτσόφ και οδήγησε σε ποινή 6 χρόνων φυλάκισης «για στήριξη της τρομοκρατίας».

Να σημειωθεί πως ο Σεργκέι Ουνταλτσόφ ήταν προφυλακισμένος από τον Γενάρη του 2024, αν και η οργάνωση «Αριστερό Μέτωπο», που εμφανίστηκε στη Ρωσία στα 2008, έχει στηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα τελευταία χρόνια στενά συνεργάζεται με το ΚΚ Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέσω του οποίου η Αναστασία Ουνταλτσόβα, συντονίστρια του «Αριστερού Μετώπου» και πρώην σύζυγος του Σεργκέι Ουνταλτσόφ, έχει εκλεγεί και είναι σήμερα βουλευτής της Κρατικής Δούμας.