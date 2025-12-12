ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Ξεσάλωσαν οι εργοδότες για να κρύψουν τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα

Απαράδεκτες καταστάσεις με την ανοχή του κράτους σε περιοδεία της Ομοσπονδίας και του κλαδικού Συνδικάτου

Περιοδεία στους χώρους δουλειάς της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΑΜΘ) πραγματοποίησαν ηκαι το κλαδικόστο πλαίσιο ενημέρωσης των εργαζομένων σχετικά με τη μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κλιμάκιο περιόδευσε στις επιχειρήσεις «Goustera» (Καβάλα), «Νεογάλ» (Δράμα), «Wonderplant» (Δράμα), «Arivia» (Δράμα), «Υφαντής» (Αλεξανδρούπολη), «Μύλοι Θράκης» (Αλεξανδρούπολη), «Royal» (Ξάνθη), «Νέστος» (Ξάνθη) και «Θερμοκήπια Θράκης» (Ξάνθη).

Στη διάρκεια της περιοδείας, όπως καταγγέλλουν η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο, καταγράφηκαν πολλαπλές προσπάθειες παρεμπόδισης, προκειμένου το κάλεσμα αγώνα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να μη φτάσει στους εργαζόμενους.

Στη «Νεογάλ» ο μεγαλομέτοχος δήλωσε στους συνδικαλιστές ότι «οι εργαζόμενοι δεν βγαίνουν διάλειμμα, γιατί το διάλειμμα είναι σε βάρος της επιχείρησης» και ότι «σας απαγορεύω να μπείτε στον χώρο του διαλείμματος... Αν θέλετε μπορώ να σας νοικιάσω μια αίθουσα, να πληρώσω και υπερωρία τους εργάτες για να έρθουν να σας ακούσουν».

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η προϊσταμένη του ΣΕΠΕ Δράμας «αντί να συμβάλει στο να αναγκαστεί η διοίκηση της "Νεογάλ" να δεχτεί τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, επέμενε να ρωτά αν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗΣΟΕ και ισχυριζόταν ότι επιτρέπεται μόνο η διανομή φυλλαδίου, χωρίς συζήτηση με τους εργαζόμενους».

Αντίστοιχες παρεμβάσεις καταγράφηκαν στις επιχειρήσεις «Υφαντής» και «Μύλοι Θράκης», όπου η εργοδοσία προσπάθησε - είτε με απειλές είτε επικαλούμενη αποφάσεις του ΔΣ - να εμποδίσει την είσοδο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, χωρίς να το καταφέρει.

Ιδιαίτερα οξυμένη ήταν η κατάσταση στα «Θερμοκήπια Θράκης», συμφερόντων του ομίλου «Πλαστικά Θράκης». Οπως καταγγέλλει το Συνδικάτο, «αυτό που αντικρίσαμε ήταν κλειστές πόρτες και τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, Θ. Ξυνίδη, να εξαπολύει στυγνή επίθεση στους συνδικαλιστές», με «ειρωνείες, προσβολές και προσωπικές επιθέσεις».

Σύμφωνα με το Συνδικάτο, ο νομικός σύμβουλος «ερμήνευε τον νόμο όπως τον βολεύει» και «απαιτούσε παρανόμως τα πρακτικά αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας». Για άλλη μια φορά η εταιρεία «κλείδωσε με κλειδαριές τις πόρτες και δεν άφηνε τους εργαζόμενους να έρθουν σε επαφή με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις», όπως κάνει συστηματικά εδώ και τρία χρόνια.

Στο πλευρό της εργοδοσίας στάθηκε «επάξια» για άλλη μια φορά ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, και συγκεκριμένα το επιχειρησιακό σωματείο του ομίλου. Παρά τα εμπόδια, το Συνδικάτο τονίζει ότι η επαφή με τους εργαζόμενους όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά ενισχύθηκε κιόλας, με ενημέρωση κατά την αλλαγή βάρδιας και μοίρασμα ανακοινώσεων.

«Οσα εμπόδια κι αν βάζουν, έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την κατάσταση. Φοβούνται την οργάνωση των εργαζομένων και αποδεικνύεται με όλα τα παραπάνω», αναφέρει.

Η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο ξεκαθαρίζουν ότι «τις επόμενες μέρες θα βρίσκονται και πάλι στους χώρους δουλειάς, σε συνεχή επαφή με τους εργαζόμενους, σε συνεχή παρέμβαση ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και στην εργοδοτική τρομοκρατία». Τέλος, απευθύνουν κάλεσμα στους εργαζόμενους του κλάδου να οργανωθούν στα σωματεία και να δυναμώσουν τη συλλογική πάλη για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Νέο σωματείο σε ιχθυοκαλλιέργεια της Φωκίδας

Στο μεταξύ, ένα μεγάλο αγωνιστικό βήμα έκαναν οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» στη Φωκίδα, προχωρώντας στην ίδρυση επιχειρησιακού Σωματείου και απαντώντας με συλλογικό αγώνα στην ασυδοσία της εργοδοσίας.

Τη σύσταση του Σωματείου ανακοίνωσε η προσωρινή διοίκηση, καλώντας τους συναδέλφους, Ελληνες και μετανάστες, να το πλαισιώσουν και να το ενισχύσουν. Δηλώνουν επίσης τη στήριξή τους στον απολυμένο συνάδελφό τους και τονίζουν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επαναπρόσληψή του.

Την ίδρυση του επιχειρησιακού Σωματείου χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας, τονίζοντας ότι το πρώτο βήμα για να μην είναι κανείς εργαζόμενος μόνος απέναντι στην εργοδοσία έγινε, «κόντρα σε προσπάθειες να υπάρξουν σύγχυση και διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους». Υπογραμμίζει μάλιστα ότι σε αυτές τις προσπάθειες εντάσσεται και η απόλυση εργαζόμενου στην επιχείρηση, με συνδικαλιστική δράση, ιδρυτικού μέλους του Σωματείου.