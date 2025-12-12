ΕΝΕΔΕΠ

Ενισχυμένο το σωματείο στις εκλογές

Ακόμα πιο ενισχυμένη βγήκε από τις αρχαιρεσίες της η Ενωση Εργαζόμενων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες της COSCO (ΕΝΕΔΕΠ). Το σωματείο χαιρετίζει «τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ψηφισάντων σε ποσοστό 18%. Η αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι στις προβλήτες 2 και 3 του λιμανιού δεν θα γίνουμε έρμαια στις ορέξεις εργοδοτών και κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί στον δρόμο του αγώνα, στον δρόμο της αξιοπρέπειας, στον δρόμο νέων κατακτήσεων με μπροστάρη το σωματείο όλων των εργαζομένων». Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 588, έγκυρα 584, άκυρα 4. Για το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ψήφισαν 588, έγκυρα 581, άκυρα 7.