ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Νέο εργοδοτικό έγκλημα, με νωπό ακόμα το αίμα του νεκρού οικοδόμου

Ενας Αιγύπτιος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από βαρύ φορτίο, στο ίδιο σημείο όπου έχασε τη ζωή του το Σάββατο ο 27χρονος ομοεθνής του

Δεν έχει περάσει ούτε βδομάδα απ' όταν ένας 27χρονος μετανάστης σκοτώθηκε από πτώση στην «εμβληματική» επένδυση στο Ελληνικό, καιΣυγκεκριμένα,ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Μάλιστα το «ατύχημα» σημειώθηκε στο ίδιο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 27χρονος οικοδόμος, εκεί όπου χτίζεται το «Little Athens», στο εργοτάξιο της ΕΛΕΜΚΑ του Μυτιληναίου.

Το νέο «ατύχημα», την επομένη ακριβώς της 48ωρης απεργίας που είχε ως κεντρικό αίτημα τη λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, σήμανε συναγερμό. «Φτάνει. Ως εδώ! Δεν μπορεί να σακατευόμαστε άλλο για να θησαυρίζουν ο κάθε Λάτσης και Μυτιληναίος», τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο στο Ελληνικό.

Αμεσα κλιμάκιο του Σωματείου και της Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν παρέμβαση στα γραφεία της «Lamda Development», με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας να παίζουν για άλλη μια φορά «κρυφτό».

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καταγγέλλει ότι η εργοδοσία «έριξε σύρμα» να εξαφανιστούν όλοι από το εργοτάξιο, ώστε να μη διαπιστωθούν παραβάσεις, παρανομίες και οι πραγματικές συνθήκες στον τόπο του εγκλήματος από το κλιμάκιο των ελεγκτών της Επιθεώρησης Εργασίας.





«Ολα είναι στον "αέρα" και καμουφλάρονται πίσω από τη βιτρίνα της μεγάλης επένδυσης, που δήθεν "αναβαθμίζει" τη χώρα. Οι εργαζόμενοι όμως συνεχίζουν να βιώνουν μια σκληρή, αντεργατική πραγματικότητα. Η μεγαλοεργοδοσία δεν δίνει λογαριασμό σε κανένανκαι την έλλειψη υλικοτεχνικών δυνατοτήτων και προσωπικού.

Το διαρκές και προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος της ζωής των οικοδόμων, των εργαζομένων στις Κατασκευές, πρέπει να σταματήσει. Η κυβέρνηση να πάρει εδώ και τώρα μέτρα και να μην κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα για να "τα έχει καλά" με τους μεγαλοεργολάβους. Εχει τεράστιες ευθύνες. Από την αρχή του 2025 έχουμε 34 νεκρούς στις Κατασκευές και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

Στο εργοτάξιο του Ελληνικού πρέπει να τηρηθούν η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Πρέπει να υπογραφούν και να εφαρμοστούν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Η Ομοσπονδία καλεί σε ξεσηκωμό και σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 16 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα, στις 6.30 μ.μ.

Τραυματίας και στη «Μόρνος ΑΕ»

Ενα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» με τραυματισμό εργαζόμενου στις εγκαταστάσεις της «Μόρνος ΑΕ» στη Θήβα καταγγέλλει το επιχειρησιακό Σωματείο, τονίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για το 10ο από την αρχή της χρονιάς.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, το νέο εργατικό «ατύχημα» συνέβη χθες Πέμπτη στην πρωινή βάρδια, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για αποκατάσταση βλάβης σε αναμεικτήρα υλικών το χέρι του συντηρητή πιάστηκε στον κοχλία του μηχανήματος. Ο τραυματίας εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ Αθηνών για χειρουργική επέμβαση, καθώς του έχουν κοπεί τρεις τένοντες του χεριού.

Το Σωματείο τονίζει: «Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, ούτε για λάθος, όπως βολεύει την εργοδοσία να λέει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και γι' αυτό το εργατικό "ατύχημα" αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εργοδοσία της "Μόρνος ΑΕ". Τα αίτια βρίσκονται στην εντατικοποίηση, στην υποσυντήρηση, στην έλλειψη προσωπικού, στην έλλειψη ανταλλακτικών και στις διάφορες παρεμβάσεις σε μηχανές και εξαρτήματα.

Δηλαδή όλα αυτά για τα οποία οι εργαζόμενοι και το Σωματείο φωνάζουν, αναδεικνύουν τους κινδύνους που υπάρχουν και απαιτούν μέτρα προστασίας, με την εργοδοσία όμως να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά και, όταν συμβεί κάτι, να προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στους εργαζόμενους».

Το Σωματείο απαιτεί από την εργοδοσία της «Μόρνος ΑΕ» «να αναλάβει καθετί που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της υγείας του συναδέλφου, να πάρει μέτρα για να μη συμβεί άλλο "ατύχημα"».